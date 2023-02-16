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ЕС планирует запретить поставки в Россию унитазов – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 13:59
ЕС планирует запретить поставки в Россию унитазов – СМИ
иллюстративное фото Unsplash

Новые санкции ЕС, призванные ослабить российскую военную машину, включают и символические товары, которые не затрагивают стратегические отрасли промышленности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euobserver со ссылкой на 146-страничный список товаров, которые больше не будут экспортироваться в Россию.

Основная цель торгового эмбарго стоимостью 11 млрд евро в год - остановить продажу высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в российских системах вооружений.

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Согласно документам, с которыми ознакомился EUobserver, это электроника, лазеры, радиооборудование, программное обеспечение, авионика, морские камеры и редкоземельные минералы.

Другая часть нового торгового запрета имеет целью нанести удар по промышленному потенциалу России в более широком смысле.

В этот список попали "биде, унитазы, сливные бачки и подобные сантехнические изделия", а также светодиоды, конопляная пряжа, вилочные погрузчики, почтовые сортировочные машины, дымоходные трубы, кирпич, шины и даже "перья для ручек и наконечники для них".

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Унитазы стали символом того, что 24-летнее правление российского президента Владимира Путина ничего не сделало для улучшения жизни россиян, когда российские солдаты начали их воровать, сначала в Грузии в 2008 году, а теперь в Украине - ведь в каждом пятом российском доме их до сих пор нет.

"Пусть забирают унитазы - они им понадобятся в дороге - и возвращаются домой", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в январе.

"Вы знаете, они [россияне] раньше говорили о своей самой большой мечте - увидеть Париж и умереть... Теперь их мечта - украсть унитаз и умереть", - сказал он также в апреле прошлого года.

Санкции ЕС должны вступить в силу до 24 февраля - первой годовщины войны.

Но включение символических предметов и непонятных технологий происходит в то самое время, когда российская алмазодобывающая и ядерная промышленность снова остаются вне поля зрения санкционного давления.

10-й пакет санкций ЕС также будет обсуждаться министрами иностранных дел на следующей неделе перед принятием и все еще может быть изменен.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля представила официальное предложение по десятому пакету санкций против России.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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