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РФ таємно продає зброю військовим Південного Судану в обхід санкцій – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 16 лютого 2023, 15:55
Ілюстративне фото, Reuters

Росія протягом кількох років таємно продавала зброю військовим Південного Судану, всупереч збройному ембарго ООН. 

Джерело: проєкт "Система", створений виданнями "Радіо Свобода" і "Настоящее время", із посиланням на дані Global Initiative Against Transnational Organized Crime та стокгольмського міжнародного інституту SIPRI 

Деталі: Згідно з опублікованим розслідуванням, російська державна компанія "Рособоронекспорт" щонайменше з 2019 року таємно та невеликими партіями переправляла зброю для військових Південного Судану. Це дозволило компанії отримувати ресурси та валюту в обхід західних санкцій.

За інформацією джерел GI-TOC у кенійській митниці та серед військових, зброю морем переправляли до Кенії, де її перепаковували у контейнери і доставляли до пункту призначення. Джерела GI-TOC стверджують, що покупцем була компанія, пов’язана з високопоставленими військовими Південного Судану.

Крім зброї, через порт Момбаса в Кенії РФ постачала обладнання для видобутку корисних копалин.

Дані стокгольмського міжнародного інституту SIPRI, який фіксує угоди з продажу зброї у світі, свідчать, що постачання зброї не було офіційно зареєстроване. За інформацією відомства, востаннє РФ офіційно постачала до Південного Судану бойові вертольоти у 2016 році. 

Таким чином, поставки, про які інформує GI-TOC, РФ здійснювала вже після запровадження санкцій та збройового ембарго ООН щодо Південного Судану у 2018 році.

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Видання звернулись за коментарем до "Рособоронекспорту", але не отримали відповіді.

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Теми: РосіяСуданАфриказброя
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