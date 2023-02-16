Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ таємно продає зброю військовим Південного Судану в обхід санкцій – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 16 лютого 2023, 14:55
РФ таємно продає зброю військовим Південного Судану в обхід санкцій – ЗМІ
Ілюстративне фото, Reuters

Росія протягом кількох років таємно продавала зброю військовим Південного Судану, всупереч збройному ембарго ООН. 

Джерело: проєкт "Система", створений виданнями "Радіо Свобода" і "Настоящее время", із посиланням на дані Global Initiative Against Transnational Organized Crime та стокгольмського міжнародного інституту SIPRI 

Деталі: Згідно з опублікованим розслідуванням, російська державна компанія "Рособоронекспорт" щонайменше з 2019 року таємно та невеликими партіями переправляла зброю для військових Південного Судану. Це дозволило компанії отримувати ресурси та валюту в обхід західних санкцій.

Реклама:

За інформацією джерел GI-TOC у кенійській митниці та серед військових, зброю морем переправляли до Кенії, де її перепаковували у контейнери і доставляли до пункту призначення. Джерела GI-TOC стверджують, що покупцем була компанія, пов’язана з високопоставленими військовими Південного Судану.

Крім зброї, через порт Момбаса в Кенії РФ постачала обладнання для видобутку корисних копалин.

Дані стокгольмського міжнародного інституту SIPRI, який фіксує угоди з продажу зброї у світі, свідчать, що постачання зброї не було офіційно зареєстроване. За інформацією відомства, востаннє РФ офіційно постачала до Південного Судану бойові вертольоти у 2016 році. 

ВІДЕО ДНЯ

Таким чином, поставки, про які інформує GI-TOC, РФ здійснювала вже після запровадження санкцій та збройового ембарго ООН щодо Південного Судану у 2018 році.

Видання звернулись за коментарем до "Рособоронекспорту", але не отримали відповіді.

Теми: РосіяСуданАфриказброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка Укарїни критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
Усі новини...
Реклама: