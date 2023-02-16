РФ тайно продает оружие военным Южного Судана в обход санкций – СМИ
Россия в течение нескольких лет тайно продавала оружие военным Южному Судану, вопреки эмбарго ООН.
Источник: проект "Система", созданный изданиями "Радио Свобода" и "Настоящее время", со ссылкой на данные Global Initiative Against Transnational Organized Crime и стокгольмского международного института SIPRI
Детали: Согласно опубликованному расследованию, российская государственная компания "Рособоронэкспорт" по меньшей мере с 2019 года тайно и небольшими партиями переправляла оружие для военных Южного Судана. Это позволило компании получать ресурсы и валюту в обход западных санкций.
По информации источников GI-TOC в кенийской таможне и среди военных, оружие морем переправляли в Кению, где его перепаковывали в контейнеры и доставляли в пункт назначения. Источники GI-TOC сообщают, что покупателем была компания, связанная с высокопоставленными южносуданскими военными.
Кроме оружия, через порт Момбаса в Кении РФ поставляла в Южный Судан оборудование для добычи полезных ископаемых.
Данные стокгольмского международного института SIPRI, который фиксирует сделки по продаже оружия в мире, свидетельствуют, что поставки не были официально зарегистрированы. По информации ведомства, последний раз РФ официально поставляла в Южный Судан боевые вертолеты в 2016 году.
Таким образом, поставки, о которых информирует GI-TOC, РФ осуществляла уже после введения санкций и оружейного эмбарго ООН в отношении Южного Судана в 2018 году.
Издания обратились за комментарием в "Рособоронэкспорт", но не получили ответа.