РФ тайно продает оружие военным Южного Судана в обход санкций – СМИ

Россия в течение нескольких лет тайно продавала оружие военным Южному Судану, вопреки эмбарго ООН.

Источник: проект "Система", созданный изданиями "Радио Свобода" и "Настоящее время", со ссылкой на данные Global Initiative Against Transnational Organized Crime и стокгольмского международного института SIPRI

Детали: Согласно опубликованному расследованию, российская государственная компания "Рособоронэкспорт" по меньшей мере с 2019 года тайно и небольшими партиями переправляла оружие для военных Южного Судана. Это позволило компании получать ресурсы и валюту в обход западных санкций.

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По информации источников GI-TOC в кенийской таможне и среди военных, оружие морем переправляли в Кению, где его перепаковывали в контейнеры и доставляли в пункт назначения. Источники GI-TOC сообщают, что покупателем была компания, связанная с высокопоставленными южносуданскими военными.

Кроме оружия, через порт Момбаса в Кении РФ поставляла в Южный Судан оборудование для добычи полезных ископаемых.

Данные стокгольмского международного института SIPRI, который фиксирует сделки по продаже оружия в мире, свидетельствуют, что поставки не были официально зарегистрированы. По информации ведомства, последний раз РФ официально поставляла в Южный Судан боевые вертолеты в 2016 году.

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Таким образом, поставки, о которых информирует GI-TOC, РФ осуществляла уже после введения санкций и оружейного эмбарго ООН в отношении Южного Судана в 2018 году.

Издания обратились за комментарием в "Рособоронэкспорт", но не получили ответа.