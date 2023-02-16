Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ тайно продает оружие военным Южного Судана в обход санкций – СМИ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 16 февраля 2023, 15:55
Иллюстративное фото, Reuters

Россия в течение нескольких лет тайно продавала оружие военным Южному Судану, вопреки эмбарго ООН. 

Источник: проект "Система", созданный изданиями "Радио Свобода" и "Настоящее время", со ссылкой на данные Global Initiative Against Transnational Organized Crime и стокгольмского международного института SIPRI 

Детали: Согласно опубликованному расследованию, российская государственная компания "Рособоронэкспорт" по меньшей мере с 2019 года тайно и небольшими партиями переправляла оружие для военных Южного Судана. Это позволило компании получать ресурсы и валюту в обход западных санкций.

По информации источников GI-TOC в кенийской таможне и среди военных, оружие морем переправляли в Кению, где его перепаковывали в контейнеры и доставляли в пункт назначения.  Источники GI-TOC сообщают, что покупателем была компания, связанная с высокопоставленными южносуданскими военными.

Кроме оружия, через порт Момбаса в Кении РФ поставляла в Южный Судан оборудование для добычи полезных ископаемых.

Данные стокгольмского международного института SIPRI, который фиксирует сделки по продаже оружия в мире, свидетельствуют, что поставки не были официально зарегистрированы. По информации ведомства, последний раз РФ официально поставляла в Южный Судан боевые вертолеты в 2016 году. 

Таким образом, поставки, о которых информирует GI-TOC, РФ осуществляла уже после введения санкций и оружейного эмбарго ООН в отношении Южного Судана в 2018 году.

ВИДЕО ДНЯ

Издания обратились за комментарием в "Рособоронэкспорт", но не получили ответа.

Читайте УП В Google News

Темы: РосcияСуданАфрикаоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Кулеба и европейские лидеры ответили лидеру Чехии на намеки об уступках Украины в войне

Китай обещает представить предложения по урегулированию войны в Украине

фотоПропагандисты вагнеровцев случайно раскрыли ремонтную базу под Луганском - СМИ

обновлено от 11:36, фотоВ Хмельницком ракеты попали в военный объект и вблизи остановки - ОВА

"Угроза попадания в реактор была высокой": Энергоатом зафиксировал пролет двух ракет над АЭС

ChatGPT теперь доступен в Украине

Все новости...
Росcия
Россияне второй раз за день обстреляли Волчанск вблизи границы, погиб мужчина
Похищение детей из Украины: Путин говорит о росте количества желающих усыновить
ЕС планирует запретить поставки в Россию унитазов – СМИ
Последние новости
17:43
В Германии критикуют просьбу Украины о кассетных боеприпасах и фосфорных бомбах
17:30
Кулеба и европейские лидеры ответили лидеру Чехии на намеки об уступках Украины в войне
17:29
Microsoft планирует запустить рекламу на Bing, который использует алгоритм ChatGPT
17:17
фотоНаписал песню и законопроект о легализации проституции: как украинцы тестируют ChatGPT
17:17
Китай обещает представить предложения по урегулированию войны в Украине
16:55
Кулеба призвал партнеров начать обучение украинских пилотов до решения о предоставлении самолетов
16:51
В Беларуси квартиру оппозиционеров Светланы и Сергея Тихановских выставили на торги – СМИ
16:36
Избранный президент Чехии Петер Павел предостерег от такой победы Украины, которая развалит РФ
16:27
Правительство арестовало 75% акций "Мелитопольгаз" - мэр Федоров
16:22
Премьер Британии выступил за расширенные возможности натовского стандарта для Украины
Все новости...