За кордон на надувному матраці: затримано ухилянтів, які тікали до Румунії

Прикордонники затримали чотирьох ухилянтів, які тікали з України до Румунії на надувному матраці.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Деталі: Прикордонники повідомляють, що наряд відділу "Мамалига" виявив чотирьох чоловіків призовного віку, які планували переплисти річку Прут на надувному матраці. Їх затримали під час підготовки плавзасобу до переправи.

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Порушниками кордону виявились мешканці Вінницької та Чернівецької областей, віком від 22 до 35 років.

Крім того, ще трьох мешканців Вінницької області затримали на одному з контрольних постів в районі села Подвірне Чернівецької області. Чоловіки рухались до кордону на автомобілі та не змогли пояснити мету свого прибуття.

Усіх порушників доставили до прикордонних підрозділів для складання документів та притягнення до відповідальності за ст.204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання держкордону").