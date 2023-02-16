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За границу на надувном матрасе: задержаны уклонисты, которые бежали в Румынию

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 16 февраля 2023, 15:46
За границу на надувном матрасе: задержаны уклонисты, которые бежали в Румынию
Фото: ГПСУ

Пограничники задержали четырех уклонистов, которые бежали из Украины в Румынию на надувном матрасе.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Детали: Пограничники сообщают, что наряд отдела "Мамалыга" обнаружил четырех мужчин призывного возраста, которые планировали переплыть реку Прут на надувном матрасе. Их задержали во время подготовки плавсредства к переправе.

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Нарушителями границы оказались жители Винницкой и Черновицкой областей, в возрасте от 22 до 35 лет.

Кроме того, еще трех жителей Винницкой области задержали на одном из контрольных постов в районе села Подворное Черновицкой области. Мужчины двигались к границе на автомобиле и не смогли объяснить цель своего прибытия.

Всех нарушителей доставили в пограничные подразделения для составления документов и привлечения к ответственности по ст.204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения госграницы").

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Темы: мобилизацияграницаПограничная служба
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