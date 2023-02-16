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Естонія запропонувала країнам ЄС вкласти 4 млрд євро у закупівлю боєприпасів для України - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 16:35

Країни Європейського Союзу повинні інвестувати близько 4 мільярдів євро у спільну закупівлю 1 мільйона боєприпасів, які, за словами України, потрібні їй цього року для відбиття російського вторгнення.

Відповідну пропозицію країнам-членам блоку надіслала Естонії, пише "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

Естонія стверджує, що наразі Росія за один день випускає в Україні стільки ж боєприпасів, скільки Європа може виробити за місяць. Тому ЄС необхідно терміново збільшити свій оборонно-промисловий потенціал, щоб допомогти українським військовим продовжувати боротьбу.

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"Ми повинні докласти надзвичайних зусиль для швидкого ухвалення рішення і реалізації ініціативи якомога швидше, вже у 2023 році - цього вимагає серйозність ситуації в Україні. Ціна будь-якої затримки дуже висока, і вона зростає з кожним днем", - йдеться в документі.

План дозволить європейській промисловості збільшити свої потужності в сім разів і виробити протягом наступних шести місяців 1 мільйон 155-міліметрових снарядів, про які просила Україна, йдеться в пропозиції.

Додаткові 4 мільярди євро на спільну закупівлю боєприпасів можуть бути додані до існуючого Європейського фонду миру ЄС, який наразі використовується для відшкодування коштів країнам за їхню військову підтримку України.

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У документі Естонія вказує, що наразі Україна використовує в середньому від 60 000 до 210 000 боєприпасів на місяць, але європейська оборонна промисловість здатна виробляти лише 25 000 снарядів за той самий час, тому зараз для задоволення потреб Києва знадобилося б до чотирьох років. Тим часом Росія випускає близько 20 000 - 60 000 снарядів на день.

Країни НАТО прагнуть збільшити виробничі потужності і цього тижня домовились підвищити вимоги до запасів боєприпасів задля кращого планування на випадок потенційного майбутнього конфлікту.

Нагадаємо, Сполучені Штати уклали з двома виробниками контракти на виробництво снарядів для гаубиць калібру 155 мм, щоб закривати потреби України.

Теми: ЕстоніяУкраїнаЄСгроші
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