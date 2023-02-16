Эстония предложила странам ЕС вложить 4 млрд евро в закупку боеприпасов для Украины - СМИ

Страны Европейского Союза должны инвестировать около 4 миллиардов евро в совместную закупку 1 миллиона боеприпасов, которые, по словам Украины, нужны ей в этом году для отражения российского вторжения.

Соответствующее предложение странам-членам блока направила Эстонии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Эстония утверждает, что сейчас Россия за один день выпускает в Украине столько же боеприпасов, сколько Европа может произвести за месяц. Поэтому ЕС необходимо срочно увеличить свой оборонно-промышленный потенциал, чтобы помочь украинским военным продолжать борьбу.

"Мы должны приложить чрезвычайные усилия для быстрого принятия решения и реализации инициативы как можно скорее, уже в 2023 году - этого требует серьезность ситуации в Украине. Цена любой задержки очень высока, и она растет с каждым днем", - говорится в документе.

План позволит европейской промышленности увеличить свои мощности в семь раз и произвести в течение следующих шести месяцев 1 миллион 155-миллиметровых снарядов, о которых просила Украина, говорится в предложении.

Дополнительные 4 миллиарда евро на совместную закупку боеприпасов могут быть добавлены к существующему Европейскому фонду мира ЕС, который сейчас используется для возмещения средств странам за их военную поддержку Украины.

В документе Эстония указывает, что сейчас Украина использует в среднем от 60 000 до 210 000 боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность способна производить только 25 000 снарядов за то же время, поэтому сейчас для удовлетворения потребностей Киева понадобилось бы до четырех лет. Между тем Россия выпускает около 20 000 - 60 000 снарядов в день.

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Страны НАТО стремятся увеличить производственные мощности и на этой неделе договорились повысить требования к запасам боеприпасов для лучшего планирования на случай потенциального будущего конфликта.

Напомним, Соединенные Штаты заключили с двумя производителями контракты на производство снарядов для гаубиц калибра 155 мм, чтобы закрывать потребности Украины.