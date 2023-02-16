Шольц і Байден зустрінуться в Білому домі, обговорять підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом США Джо Байденом 3 березня у Вашингтоні.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр у четвер, пише "Європейська правда".

Це перший візит Шольца у Білий дім після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

Реклама:

"Візит канцлера - це можливість ще раз підтвердити глибокі узи дружби між Сполученими Штатами та нашим союзником по НАТО Німеччиною", - сказала речниця.

За її словами, на зустрічі відразу після річниці вторгнення Росії Байден і Шольц обговорять зусилля, спрямовані на підтримку України, санкції проти Росії та експортний контроль, а також зміцнення трансатлантичної безпеки.

"Вони також розглянуть нашу подальшу співпрацю з низки питань та глобальної безпеки, в тому числі спільну роботу над спільними викликами з боку Китаю та нашу співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні", - додала речниця.

ВІДЕО ДНЯ

Цього тижня Шольц має зустрітися з віцепрезиденткою Камалою Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Білий дім підтвердив, що президент Джо Байден здійснить візит до Польщі 20-22 лютого.

Візит запланований під річницю повномасштабного нападу Росії на Україну.