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Шольц і Байден зустрінуться в Білому домі, обговорять підтримку України

"Європейська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 17:38

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом США Джо Байденом 3 березня у Вашингтоні.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр у четвер, пише "Європейська правда".

Це перший візит Шольца у Білий дім після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

"Візит канцлера - це можливість ще раз підтвердити глибокі узи дружби між Сполученими Штатами та нашим союзником по НАТО Німеччиною", - сказала речниця.

За її словами, на зустрічі відразу після річниці вторгнення Росії Байден і Шольц обговорять зусилля, спрямовані на підтримку України, санкції проти Росії та експортний контроль, а також зміцнення трансатлантичної безпеки.

"Вони також розглянуть нашу подальшу співпрацю з низки питань та глобальної безпеки, в тому числі спільну роботу над спільними викликами з боку Китаю та нашу співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні", - додала речниця.

Цього тижня Шольц має зустрітися з віцепрезиденткою Камалою Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Білий дім підтвердив, що президент Джо Байден здійснить візит до Польщі 20-22 лютого. 

Візит запланований під річницю повномасштабного нападу Росії на Україну.

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Теми: БайденШольцУкраїна
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