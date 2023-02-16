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Шольц и Байден встретятся в Белом доме, обсудят поддержку Украины

"Европейская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 16:38

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом США Джо Байденом 3 марта в Вашингтоне.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг, пишет "Европейская правда".

Это первый визит Шольца в Белый дом после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

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"Визит канцлера - это возможность еще раз подтвердить глубокие узы дружбы между Соединенными Штатами и нашим союзником по НАТО Германией", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, на встрече сразу после годовщины вторжения России Байден и Шольц обсудят усилия, направленные на поддержку Украины, санкции против России и экспортный контроль, а также укрепление трансатлантической безопасности.

"Они также рассмотрят наше дальнейшее сотрудничество по ряду вопросов и глобальной безопасности, в том числе совместную работу над общими вызовами со стороны Китая и наше сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавила пресс-секретарь.

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На этой неделе Шольц должен встретиться с вице-президентом Камалой Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, в конце прошлой недели Белый дом подтвердил, что президент Джо Байден совершит визит в Польшу 20-22 февраля.

Визит запланирован к годовщине полномасштабного нападения России на Украину.

Темы: БайденШольцУкраина
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