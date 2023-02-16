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Словаччина кілька тижнів не пропускає на кордоні з України німецькі гаубиці для ремонту – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 17:09
Словаччина кілька тижнів не пропускає на кордоні з України німецькі гаубиці для ремонту – ЗМІ
Прапор Словаччини, AFP via Getty Images

Словаччина вже кілька тижнів не пропускає до своєї країни озброєння німецького виробництва з України, яке має бути відремонтоване там.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецька редакція Business Insider із посиланням на урядові джерела в Берліні.

У середині грудня компанія Kraus-Maffei Wegmann (KMW) за дорученням Збройних сил Німеччини створила ремонтний центр поблизу словацького міста Міхаловце на кордоні з Україною, щоб ремонтувати зламані гаубиці, зенітні установки Gepard або системи MARS.

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Але Словаччина не дозволяє зброї перетнути кордон і потрапити в ремонтний центр, посилаючись, як повідомляється, на невирішені юридичні питання, в тому числі імпортні мита.

За даними видання, транспортні засоби з 15 несправними самохідними гаубицями чекають перед словацьким кордоном, щоб продовжити свою подорож. Важкі артилерійські установки на українській стороні є надзвичайно важливими для оборони.

Щоб хоча б частково розрядити ситуацію, німецьке Міністерство оборони, як кажуть, час від часу перевозить зброю через сусідні країни ЄС, що означає не лише сотні кілометрів об'їзних шляхів, але й, перш за все, значну втрату часу на ремонт. Пускові установки MARS і танки Gepard також будуть частково відремонтовані в Німеччині.

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Не зовсім зрозуміло, чому Словаччина реагує таким чином, незважаючи на відповідну урядову угоду. Німецька сторона визнає, що деякі юридичні питання, пов'язані з ремонтним центром, були проігноровані через швидкість, з якою угода була укладена наприкінці минулого року.

З іншого боку, у Словаччині мають відбутися нові вибори після того, як у грудні уряд був відправлений у відставку шляхом вотуму недовіри. Відтоді в країні спостерігається урядова криза і нечіткі владні відносини. Ліва опозиція вважається більш проросійською.

Після різних втручань федерального уряду на різних рівнях у ситуацію втрутився канцлер Олаф Шольц. У телефонній розмові минулого тижня виконуючий обов'язки глави уряду Словаччини Едуард Гегер запевнив Шольца, що проблема буде вирішена швидко.

Нагадаємо, спікер парламенту Словаччини Борис Коллар заявив, що у питанні передачі Україні винищувачів МіГ-29 спочатку потрібно вирішити, чи має тимчасовий уряд легітимність для цього.

Теми: СловаччинаУкраїнакордонзброя
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