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Словакия несколько недель не пропускает на границе с Украиной немецкие гаубицы для ремонта – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 18:09
Флаг Словакии, AFP via Getty Images

Словакия уже несколько недель не пропускает в свою страну вооружение немецкого производства из Украины, которое должно быть отремонтировано там.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкая редакция Business Insider со ссылкой на правительственные источники в Берлине.

В середине декабря компания Kraus-Maffei Wegmann (KMW) по поручению Вооруженных сил Германии создала ремонтный центр вблизи словацкого города Михаловце на границе с Украиной, чтобы ремонтировать сломанные гаубицы, зенитные установки Gepard или системы MARS.

Но Словакия не позволяет оружию пересечь границу и попасть в ремонтный центр, ссылаясь, как сообщается, на нерешенные юридические вопросы, в том числе импортные пошлины.

По данным издания, транспортные средства с 15 неисправными самоходными гаубицами ждут перед словацкой границей, чтобы продолжить свое путешествие. Тяжелые артиллерийские установки на украинской стороне являются чрезвычайно важными для обороны.

Чтобы хотя бы частично разрядить ситуацию, немецкое министерство обороны, как говорят, время от времени перевозит оружие через соседние страны ЕС, что означает не только сотни километров объездных путей, но и, прежде всего, значительную потерю времени на ремонт. Пусковые установки MARS и танки Gepard также будут частично отремонтированы в Германии.

Не совсем понятно, почему Словакия реагирует таким образом, несмотря на соответствующее правительственное соглашение. Немецкая сторона признает, что некоторые юридические вопросы, связанные с ремонтным центром, были проигнорированы из-за скорости, с которой соглашение было заключено в конце прошлого года.

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С другой стороны, в Словакии должны состояться новые выборы после того, как в декабре правительство было отправлено в отставку путем вотума недоверия. С тех пор в стране наблюдается правительственный кризис и нечеткие властные отношения. Левая оппозиция считается более пророссийской.

После различных вмешательств федерального правительства на разных уровнях в ситуацию вмешался канцлер Олаф Шольц. В телефонном разговоре на прошлой неделе исполняющий обязанности главы правительства Словакии Эдуард Гегер заверил Шольца, что проблема будет решена быстро.

Напомним, спикер парламента Словакии Борис Коллар заявил, что в вопросе передачи Украине истребителей МиГ-29 сначала нужно решить, имеет ли временное правительство легитимность для этого.

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Темы: СловакияУкраинаграницаоружие
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