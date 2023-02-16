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Центр Москви перекриють через послання Путіна

Альона Мазуренко Четвер, 16 лютого 2023, 20:10
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО GETTY IMAGES

У вівторок 21 лютого центральні вулиці Москви перекриють для автотранспорту через послання російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

Джерело: прокремлівський російський "Інтерфакс" з посиланням на департамент транспорту Москви

Дослівно: "21 лютого з 00:01 години до закінчення заходу будуть недоступні для проїзду ділянки від Нової площі до Красної площі, від Китайгородського проїзду до Великого Москворецького мосту і від вулиці Ільїнка до вулиці Варварка в районі буд. 5 по Красній площі".

Деталі: Також буде недоступна парковка в районі перекриттів.

Чи будуть діяти такі ж обмеження для пішоходів у РФ не повідомили. 

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Теми: ПутінРосіяокупаціявійна
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