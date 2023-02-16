Центр Москвы перекроют из-за послания Путина
Четверг, 16 февраля 2023, 19:10
Во вторник 21 февраля центральные улицы Москвы перекроют для автотранспорта из-за послания российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию.
Источник: прокремлевский российский "Интерфакс" со ссылкой на департамент транспорта Москвы
Дословно: "21 февраля с 00:01 часов до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе д. 5 по Красной площади".
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Детали: Также будет недоступна парковка в районе перекрытий.
Будут ли действовать такие же ограничения для пешеходов в РФ не сообщили.