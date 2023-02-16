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ВАКС забрав у власність України майно російського олігарха Дерипаски

Олена РощінаЧетвер, 16 лютого 2023, 20:44
Олег Дерипаска, фото РИА Новости

Вищий антикорупційний суд ухвалив передати у державну власність України підприємства, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці: Миколаївський глиноземний завод, Глухівський кар’єр кварцитів, Хустський та Жежелівський кар’єри тощо.

Джерело: Вищий антикорупційний суд, Міністерство юстиції, Служба безпеки України

Деталі: 16 лютого Вищий антикорупційний суд розглянув справу про стягнення в дохід держави Україна активів Олега Дерипаски. 

ВАКС задовольнив позов Мін’юсту про застосування до Дерипаски та МК ПАТ "Об’єднана компанія "РУСАЛ" санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 ЗУ "Про санкції".

Дерипаска – один із найбагатших російських олігархів, наближений до президента РФ, він контролює та володіє значними частками груп компаній "РУСАЛ", "Базовий елемент", "ЕН+ ГРУП". "РУСАЛ" – другий у світі виробник алюмінію, компанія контролює російські підприємства, що виготовляють бронетехніку, яку в подальшому збройні сили РФ використовують у війні проти України.

У дохід України було стягнуто:

  • 100% частки ТОВ "Глухівський Кар’єр кварцитів" (розташовано за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, село Баничі, вул. Заводська, буд.18А, код згідно із ЄРДПОУ 14015554);
  • 100% ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 33133003);
  • 100% частки ТОВ "Компанія "Алюміній України" (розташовано за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд.18/7-В, код згідно із ЄРДПОУ 30348178);
  • 100% частки ТОВ "Гуардон України" (розташовано за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд.94А, код згідно із ЄРДПОУ 33144806);
  • 100% частки ТОВ "Сервісний центр "Металург" (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 32654880);
  • 100% частки ТОВ "ЧАС ІТ" (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 34375844);
  • 99% частки ТОВ "Охорона МГЗ" (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 33896836);
  • 100% частки ТОВ "Центр обліку Миколаїв" (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 34319397);
  • 100% частки Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм" (розташовано за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Богоявленський, буд.325/1, код згідно із ЄРДПОУ 33250256);
  • 100% частки ТОВ "Запоріжалюмінторг" (розташовано за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд.15, код згідно із ЄРДПОУ 32573524);
  • 29,5363% акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (розташовано за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд.15, код згідно із ЄРДПОУ 00194122);
  • 100% частки ПрАТ "Хустський кар`єр" (розташовано за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово, вул. Промзона, буд.1, код згідно із ЄРДПОУ 05467613);
  • 100% частки ПрАТ "Жежелівський кар`єр" (розташовано за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Жежелів, вул. Кар`єрна, буд.1-В, код згідно із ЄРДПОУ 00292379);
  • більше трьохсот об’єкт рухомого та нерухомого майна.

СБУ зазначає, що вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.

ВІДЕО ДНЯ

Дерипаска керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України, намагаючись приховати своє відношення до українських активів.

Співробітники СБУ викрили схему та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України.

Читайте також: Терористична держава має заплатити. Які активи РФ та росіян можна націоналізувати?

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Теми: війнаРосіяолігархиАнтикорупційний суд
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