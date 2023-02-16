ВАКС забрал в собственность Украины имущество российского олигарха Дерипаски

Высший антикоррупционный суд постановил передать в государственную собственность Украины предприятия, которые принадлежали российскому олигарху Олегу Дерипаске: Николаевский глиноземный завод, Глуховский карьер кварцитов, Хустский и Жежеловский карьеры и тому подобное.

Источник: Высший антикоррупционный суд, Министерство юстиции, Служба безопасности Украины

Детали: 16 февраля Высший антикоррупционный суд рассмотрел дело о взыскании в доход государства Украина активов Олега Дерипаски.

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ВАКС удовлетворил иск Минюста о применении к Дерипаске и МК ПАО "Объединенная компания "РУСАЛ" санкции, предусмотренной пунктом 11 части 1 статьи 4 ЗУ "О санкциях".

Дерипаска – один из самых богатых российских олигархов, приближенный к президенту РФ, он контролирует и владеет значительными долями групп компаний "РУСАЛ", "Базовый элемент", "ЕН+ ГРУПП". "РУСАЛ" – второй в мире производитель алюминия, компания контролирует российские предприятия, которые производят бронетехнику, которую в дальнейшем вооруженные силы РФ используют в войне против Украины.

В доход Украины было взыскано:

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100% доли ООО "Глуховский Карьер кварцитов" (расположен по адресу: Сумская обл., Глуховский р-н, село Баничи, ул. Заводская, д.18А, код согласно ЕРДПОУ 14015554);

100% ООО "Николаевский глиноземный завод" (расположено по адресу: Николаевская обл., Витовский р-н, село Галициново, ул. Набережная, д.64, код согласно ЕРДПОУ 33133003);

100% доли ООО "Компания "Алюминий Украины" (расположено по адресу: г. Киев, ул. Генерала Алмазова, д.18/7-В, код согласно ЕРДПОУ 30348178);

100% доли ООО "Гуардон Украины" (расположен по адресу: г. Киев, проспект Воздухофлотский, д.94А, код согласно ЕРДПОУ 33144806);

100% доли ООО "Сервисный центр "Металлург" (расположено по адресу: Николаевская обл., Витовский р-н, село Галициново, ул. Набережная, д.64, код согласно ЕРДПОУ 32654880);

100% доли ООО "ЧАС IT" (расположено по адресу: Николаевская обл., Витовский р-н, село Галициново, ул. Набережная, д.64, код согласно ЕРДПОУ 34375844);

99% доли ООО "Охрана НГЗ" (расположено по адресу: Николаевская обл., Витовский р-н, село Галициново, ул. Набережная, д.64, код согласно ЕРДПОУ 33896836);

100% доли ООО "Центр учета Николаев" (расположено по адресу: Николаевская обл., Витовский р-н, село Галициново, ул. Набережная, д.64, код согласно ЕРДПОУ 34319397);

100% доли Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ" (расположен по адресу: Николаевская обл., г. Николаев, просп. Богоявленский, д.325/1, код согласно ЕРДПОУ 33250256);

100% доли ООО "Запорожалюминторг" (расположено по адресу: Запорожская обл., г. Запорожье, Южное шоссе, д.15, код согласно ЕРДПОУ 32573524);

29,5363% акций АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (расположен по адресу: Запорожская обл., г. Запорожье, Южное шоссе, д.15, код согласно ЕРДПОУ 00194122);

100% доли ЧАО "Хустский карьер" (расположено по адресу: Закарпатская обл., Хустский р-н, с. Рокосово, ул. Промзона, д.1, код согласно ЕРДПОУ 05467613);

100% доли ЧАО "Жежеливский карьер" (расположено по адресу: Винницкая обл., Казатинский р-н, с. Жежелив, ул. Карьерная, д.1-В, код согласно ЕРДПОУ 00292379);

более трехсот объект движимого и недвижимого имущества.

СБУ отмечает, что стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд грн.

Дерипаска руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины, пытаясь скрыть свое отношение к украинским активам.

Сотрудники СБУ разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.

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