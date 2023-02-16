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У Латвії дозволили передавати конфісковані у п'яних водіїв авто на потреби української армії

"Європейська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 21:10

Сейм Латвії у четвер в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду України.

Про це йдеться у публікації Delfi, пише "Європейська правда".

"Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України", - заявив агентству LETA голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймонд Бергманіс, який що відповідає за просування законопроєкту в Сеймі.

Рішення про передачу транспортних засобів, що належать державі, в кожному конкретному випадку ухвалюватиме уряд згідно з положенням про порядок безоплатного передання державного рухомого майна у власність іноземних урядів і міжнародних організацій. 

Процес передачі транспортних засобів планується організувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити про допомогу, йдеться в анотації до закону.

Коаліція у Сеймі Латвії раніше досягла домовленості про те, що автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв, можуть бути передані для потреб української армії.

У жовтні Cейм Латвії схвалив закон про криміналізацію керування авто у нетверезому стані.

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Теми: ЛатвіяУкраїнаавтоЗбройні сили
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