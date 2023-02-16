В Латвии разрешили передавать конфискованные у пьяных водителей авто на нужды украинской армии

Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства Украины.

Об этом говорится в публикации Delfi, пишет "Европейская правда".

"Сейчас мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", - заявил агентству LETA председатель Комиссии по обороне, внутренних дел и предотвращения коррупции Раймонд Бергманис, который отвечает за продвижение законопроекта в Сейме.

Реклама:

Решение о передаче транспортных средств, принадлежащих государству, в каждом конкретном случае будет принимать правительство согласно положению о порядке безвозмездной передачи государственного движимого имущества в собственность иностранных правительств и международных организаций.

Процесс передачи транспортных средств планируется организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи, говорится в аннотации к закону.

Коалиция в Сейме Латвии ранее достигла договоренности о том, что автомобили, конфискованные у пьяных водителей, могут быть переданы для нужд украинской армии.

ВИДЕО ДНЯ

В октябре Сейм Латвии одобрил закон о криминализации управления авто в нетрезвом состоянии.