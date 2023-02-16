Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден: Збиті над США об'єкти, ймовірно, пов'язані з приватними компаніями, а не Китаєм

"Європейська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 21:08
Байден: Збиті над США об'єкти, ймовірно, пов'язані з приватними компаніями, а не Китаєм
Joe Biden, AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що наразі немає вказівок на те, що збиті над повітряним простором Північної Америки протягом останніх тижнів повітряні об'єкти пов'язані з китайською програмою шпигунських аеростатів.

Про це він заявив у спеціальній заяві в четвер, пише "Європейська правда".

"Поточна оцінка розвідувального співтовариства полягає в тому, що ці три об'єкти, швидше за все, були повітряними кулями, пов'язаними з приватними компаніями, рекреаційними або дослідницькими установами, які вивчають погоду або проводять інші наукові дослідження", - сказав Байден.

Реклама:

"Ніщо наразі не вказує на те, що вони були пов'язані з китайською програмою шпигунських аеростатів, або що це були апарати спостереження з іншої - будь-якої іншої країни", - додав він.

Байден сказав, що наказав військовим збити три непізнані об'єкти через їхню небезпеку для комерційного повітряного руху і через те, що військові не могли виключити ризик спостереження за чутливими об'єктами.

Байден повідомив, що особисто розмовляв з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо після того, як один з об'єктів був збитий над Канадою.

ВІДЕО ДНЯ

Президент США наголосив, що немає жодних доказів раптового збільшення кількості об'єктів у небі.

"Зараз ми просто бачимо їх більше, частково через кроки, які ми зробили для збільшення можливостей наших радарів", - сказав він.

Байден також сказав, що планує в майбутньому поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Ми прагнемо до конкуренції, а не до конфлікту з Китаєм. Ми не прагнемо нової холодної війни. Але я не приношу жодних вибачень, і ми будемо конкурувати", - сказав Байден.

Байден сказав, що нещодавні інциденти підкреслюють важливість "підтримання відкритих ліній зв'язку між нашими дипломатами та військовими професіоналами".

Нагадаємо, над територією Північної Америки за останній час збили чотири об’єкти, лише один з яких чітко ідентифікували як повітряну кулю. Американські фахівці виловили з океану чимало уламків обладнання, яке було на ній, та досліджують їх. 

Китай намагався переконати, що куля збилася з маршруту та звинуватив США у надмірній реакції, а згодом Пекін заявив, що нібито з початку 2022 року фіксував над власною територією більше десятка таких апаратів із США. У Білому домі ці звинувачення відкинули. 

Теми: БайденСШАКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ в державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
Усі новини...
Реклама: