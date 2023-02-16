Байден: Збиті над США об'єкти, ймовірно, пов'язані з приватними компаніями, а не Китаєм

Президент США Джо Байден заявив, що наразі немає вказівок на те, що збиті над повітряним простором Північної Америки протягом останніх тижнів повітряні об'єкти пов'язані з китайською програмою шпигунських аеростатів.

Про це він заявив у спеціальній заяві в четвер, пише "Європейська правда".

"Поточна оцінка розвідувального співтовариства полягає в тому, що ці три об'єкти, швидше за все, були повітряними кулями, пов'язаними з приватними компаніями, рекреаційними або дослідницькими установами, які вивчають погоду або проводять інші наукові дослідження", - сказав Байден.

"Ніщо наразі не вказує на те, що вони були пов'язані з китайською програмою шпигунських аеростатів, або що це були апарати спостереження з іншої - будь-якої іншої країни", - додав він.

Байден сказав, що наказав військовим збити три непізнані об'єкти через їхню небезпеку для комерційного повітряного руху і через те, що військові не могли виключити ризик спостереження за чутливими об'єктами.

Байден повідомив, що особисто розмовляв з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо після того, як один з об'єктів був збитий над Канадою.

Президент США наголосив, що немає жодних доказів раптового збільшення кількості об'єктів у небі.

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"Зараз ми просто бачимо їх більше, частково через кроки, які ми зробили для збільшення можливостей наших радарів", - сказав він.

Байден також сказав, що планує в майбутньому поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Ми прагнемо до конкуренції, а не до конфлікту з Китаєм. Ми не прагнемо нової холодної війни. Але я не приношу жодних вибачень, і ми будемо конкурувати", - сказав Байден.

Байден сказав, що нещодавні інциденти підкреслюють важливість "підтримання відкритих ліній зв'язку між нашими дипломатами та військовими професіоналами".

Нагадаємо, над територією Північної Америки за останній час збили чотири об’єкти, лише один з яких чітко ідентифікували як повітряну кулю. Американські фахівці виловили з океану чимало уламків обладнання, яке було на ній, та досліджують їх.

Китай намагався переконати, що куля збилася з маршруту та звинуватив США у надмірній реакції, а згодом Пекін заявив, що нібито з початку 2022 року фіксував над власною територією більше десятка таких апаратів із США. У Білому домі ці звинувачення відкинули.