Байден: Сбитые над США объекты, вероятно, связаны с частными компаниями, а не Китаем

Президент США Джо Байден заявил, что пока нет указаний на то, что сбитые над воздушным пространством Северной Америки в течение последних недель воздушные объекты связаны с китайской программой шпионских аэростатов.

Об этом он заявил в специальном заявлении в четверг, пишет "Европейская правда".

"Текущая оценка разведывательного сообщества заключается в том, что эти три объекта, скорее всего, были воздушными шарами, связанными с частными компаниями, рекреационными или исследовательскими учреждениями, которые изучают погоду или проводят другие научные исследования", - сказал Байден.

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"Ничто пока не указывает на то, что они были связаны с китайской программой шпионских аэростатов, или что это были аппараты наблюдения из другой - любой другой страны", - добавил он.

Байден сказал, что приказал военным сбить три неопознанных объекта из-за их опасности для коммерческого воздушного движения и из-за того, что военные не могли исключить риск наблюдения за чувствительными объектами.

Байден сообщил, что лично разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо после того, как один из объектов был сбит над Канадой.

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Президент США подчеркнул, что нет никаких доказательств внезапного увеличения количества объектов в небе.

"Сейчас мы просто видим их больше, частично из-за шагов, которые мы предприняли для увеличения возможностей наших радаров", - сказал он.

Байден также сказал, что планирует в будущем поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту с Китаем. Мы не стремимся к новой холодной войне. Но я не приношу никаких извинений, и мы будем конкурировать", - сказал Байден.

Байден сказал, что недавние инциденты подчеркивают важность "поддержания открытых линий связи между нашими дипломатами и военными профессионалами".

Напомним, над территорией Северной Америки за последнее время сбили четыре объекта, только один из которых четко идентифицировали как воздушный шар. Американские специалисты выловили из океана часть обломков оборудования, которое было на нем, и исследуют их.

Китай пытался убедить, что шар сбился с маршрута и обвинил США в чрезмерной реакции, а впоследствии Пекин заявил, что якобы с начала 2022 года фиксировал над собственной территорией более десятка таких аппаратов из США. В Белом доме эти обвинения отвергли.