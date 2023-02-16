За должность директора НАБУ соревнуются близкие к ОП кандидаты, а детектива по делу Татарова – исключили

Журналисты пообщались с 10-ю кандидатами на должность директора НАБУ и обнаружили связи некоторых из них с Офисом президента, коррупционные скандалы. А одного из кандидатов, который вел дело в отношении заместителя руководителя ОП Олега Татарова, – исключили из конкурса.

Источник: проект "Схемы"

Детали: В материале упоминаются имена 10 кандидатов.

Двое кандидатов знакомы с заместителем председателя Офиса президента Алексеем Кулебой.

Еще одного кандидата - добровольца-военного и детектива НАБУ Руслана Габриеляна внезапно исключили из конкурса.

Руслан Габриелян был вторым в рейтинге после двух тестирований.

Руслан Габриелян фото: СхемЫ

Как детектив НАБУ он вел дело, где фигурировал заместитель руководителя офиса президента Олег Татаров. Это было дело о растратах при строительстве квартир для Нацгвардии.

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В феврале его внезапно исключили.

25 января комиссия, после допуска Габриеляна к конкурсу, захотела узнать, есть ли у него руководящий 5-летний стаж, и направила запрос в Офис генпрокурора.

У генпрокурора почему-то не указали руководящий стаж кандидата в органах военной прокуратуры, потому что - цитата - "его личное дело было направлено в Кропивницкий райвоенкомат".

Письмо от ОГП без упоминания руководящего стажа Габриеляна, на основании чего его и исключили из конкурса, подписал Антон Войтенко. Он заместитель генпрокурора.

Виталий Власюк

Власюк - заместитель главы Киевской областной военной администрации, который ранее работал с Алексеем Кулебой, которого сейчас назначили в ОП.

Виталий Власюк фото: СхемЫ

Брат Власюка работает советником в Офисе президента и является секретарем рабочей группы по вопросу санкций против России, которую возглавляет руководитель ОП Андрей Ермак и экс-советник президента США по вопросам нацбезопасности посол Майкл Макфол.

У кандидата есть автомобиль Lexus RX 350 2020 года выпуска и Tesla Model S 2017-го.

Он также указал в декларации, что подарил жене Rolex. Власюк объяснил, что занимался криптовалютой.

В декларации за 2021 год он указал, что имел биткоина на 1 миллион гривен.

После разговора "Схемы" проанализировали публичный адрес криптокошелька кандидата и оказалось, что Власюк в 13 раз занизил стоимость криптовалюты, которую имел.

Так, свои 10 биткоинов он оценил в 1 млн грн по состоянию на 31 декабря 2021 года, хотя рыночная стоимость их была тогда, по словам антикоррупционного эксперта, в 13 раз больше.

В апреле 2021 года криптокошелек Власюка уже был пустым.

На вопрос о неточности в декларации, он пожаловался, что документ заполнять очень трудно: "Я сделал так, как мог, и так, как знал... Вы пробовали декларацию заполнять сами? Ее легко заполнять? Там на каждом шагу тебе говорят - "логическая ошибка". И ты пытаешься понять, в чем логическая ошибка. И в какой-то момент уже просто за счастье, чтобы оно уже приняло твою декларацию, потому что иначе ты нарушишь обязанность и ее не подашь".

Семен Кривонос

Кривонос - еще один кандидат на директора НАБУ, который знаком с действующим заместителем главы ОП Кулебой.

Семен Кривонос фото: СхемЫ

Когда Кулеба работал в КГГА, жена Кривоноса - работала вместе с ним.

Кривонос отметил, что знает Кулебу 8 лет, но его ничего не связывает с ним профессионально.

Кривонос - глава Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины - институции, которая, в частности, выдает лицензии на строительство.

У него есть история, связанная со взяткой, которую расследовала СБУ.

Так, в 2014 году председатель одного из сельсоветов Обуховского района Киевской области, якобы вступив в преступный сговор, в том числе, с руководителем регистрационной службы местного управления юстиции (Кривоносом - ред.), требовал неправомерную выгоду за выделение земельного участка - в размере 120 тысяч долларов.

Сам Кривонос объяснял, что версия следствия не подтвердилась, а в Офисе генпрокурора информировали, что дело было закрыто за отсутствием факта преступления.

В 2016 году Кривонос уже побеждал в конкурсе на директора Одесского территориального управления НАБУ, но отказался занимать эту должность.

В то время журналист Дмитрий Гнап готовил публикацию о невнесении в декларацию Кривоноса квартиры - стоимостью, несоизмеримой с его тогдашним заработком, и о начале расследования относительно возможного взяточничества.

Юрий Белоусов

Белоусов - руководитель департамента Офиса генпрокурора. Он - в конце рейтингового списка.

Юрий Белоусов фото: СхемЫ

До работы в ОГП он был ученым и работал в различных общественных организациях, которые занимались правами человека.

Руслан Кравченко

Кравченко - работал в военной прокуратуре центрального региона. Он - занимает первое место в рейтинге.

Руслан Кравченко фото: СхемЫ

Сейчас Кравченко возглавляет Бучанскую прокуратуру, работал военным прокурором во времена военного прокурора Анатолия Матиоса.

Кравченко был прокурором по делу, где беглый экс-президент Виктор Янукович был признан виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Согласно декларациям кандидата, он, получив служебное жилье в декабре 2018 года, в 2019-м его приватизировал и, похоже, в том же году продал.

Кравченко заверил, что не имеет никакой связи с Матиосом.

Александр Викул

Викул - прокурор из Винницкой области. В своей анкете он написал "рецепт" борьбы с коррупцией.

Александр Викул ФОТО: СХЕМЫ

В частности, Викул написал: "прежде всего попрошу всех отказаться от коррупционных схем и взяточничества" и "украинские СМИ очень рьяно распространяют новости о взяточничестве, тысячи сообщений, и совсем не уделяют внимания добру".

Прямая речь Викула: "Я считаю, что у нас в информационном поле слишком много негатива, который освещает информацию о коррупции, коррупционерах, взятках. И совсем не говорим о том, что есть все же честные работники, честные судьи даже случаются".

Роман Удовиченко

Удовиченко - прокурор из Сумской области.

Роман Удовиченко ФОТО: СХЕМЫ

Он рассказал, как отец его жены приобрел 7-летний Volkswagen Passat за 30 тысяч гривен.

По его словам, авто приобрели у знакомого: "Авто было не на ходу, технически неисправное. И они занимались этим вопросом, заключили этот договор в МРЭО, какую-то цену там согласовали, поставили. Когда мне нужно было подавать декларацию, поднял все документы, учитывал, согласно официальным документам".

Александр Руденко

Руденко - адвокат. Ранее "Схемы" снимали, как он участвовал в конкурсе на директора Государственного бюро расследований.

Александр Руденко фото: СхемЫ

Руденко несмотря на отсутствие доходов в 2021 году, согласно его декларации, заплатил полмиллиона за кредит.

Отсутствие дохода за адвокатскую деятельность он объяснил так: "Кроме того, что я занимаюсь адвокатской деятельностью, я еще активно занимаюсь общественной деятельностью, непосредственно волонтерством".

Сергей Наумюк

Наумюк указал, что работает в НАБУ. С июня 2016 года - руководитель Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов.

Сергей Наумюк фото: СхемЫ

"Схемы" обнаружили, что его отец - Анатолий Наумюк - похоже имеет российский паспорт.

На сайте Федеральной налоговой службы РФ, учитываются данные о его индивидуальном налоговом номере и подтверждается наличие у отца претендента на директора НАБУ российского гражданства.

В то же время, сам Наумлюк заверил, что у его родственников нет российского гражданства.

Сейчас его родители проживают в США: "Будущий директор НАБУ может иметь родственников где угодно, как в РФ, США, любой другой стране. Но он должен руководствоваться только интересами украинского народа".

Сергей Гупяк

В своей анкете Гупяк сообщил, что работает в Государственном бюро расследований Хмельницкого, с дислокацией в Виннице.

Сергей Гупяк фото: СхемЫ

Часть имущества, в том числе половину стоимости авто Toyota RAV4 гибрид, он имеет благодаря матери.

Прямая речь: "Я являюсь совладельцем вместе со своей матерью. Половину от стоимости в более 900 тысяч внес я, половину - внесла моя мать. В настоящее время мать у меня не работает, но она долгое время работала ФЛП, работала также инженером в различных учреждениях. То есть, у нее было длительное время для того, чтобы и накопить определенные средства, и соответственно их отложить".

Конкурсная комиссия должна отобрать из 21-го финалиста 3 кандидатов. Это должны сделать после собеседований на добродетель и компетентность.

20-24 февраля – состоятся собеседования по добродетели.

28 февраля-4 марта – состоятся собеседования на соответствие кандидатов критерию компетентности.

Определить одного победителя в конкурсе на должность директора НАБУ из трех отобранных квалификационной комиссией кандидатов должен Кабинет министров.