Росіяни обстрілюють Харків з С-300, усі в укриття – ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти обстрілюють Харків і закликав громадян перебувати в укриттях.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Увага. Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів".

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Деталі: Синєгубов закликав громадян не ігнорувати сигналів тривоги та залишатися в укриттях.

Оновлено: Згодом Синєгубов повідомив, що попередньо по Харкову було завдано ударів ракетами С-300.

Під прицілом окупантів вкотре об’єкти інфраструктури.

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Наразі інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.