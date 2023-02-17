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Россияне обстреливают Харьков из С-300, все в укрытие – ОВА

Алена МазуренкоПятница, 17 февраля 2023, 00:08
ХАРЬКОВ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ДИАНА РУДА

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков и призвал граждан находиться в укрытиях.

Источник: Синегубов в Telegram

Дословно: "Внимание. Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары".

Детали: Синегубов призвал граждан не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.

Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что предварительно по Харькову были нанесены удары ракетами С-300.

Под прицелом оккупантов в очередной раз объекты инфраструктуры.

Сейчас информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

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Темы: ХарьковобстрелРосcияоккупация
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