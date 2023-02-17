У 8 областях України оголошувалась повітряна тривога через загрозу обстрілу "Іскандерами"

У восьми областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу обстрілу ОТРК "Іскандер".

Джерело: мапа тривог, моніторингові дані

Деталі: Станом на 00:41 17 лютого у восьми областях України була оголошена повітряна тривога у Сумській, Харківській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. У Луганській області, як і в окупованому Криму, повітряна тривога триває постійно.

За повідомленням моніторингових даних, існує ризик обстрілу з ОТРК.

Зокрема, ідеться про активність ворожих ОТРК "Іскандер", які мають дальність ураження до 500 км, у східному напрямку.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: Після 01:00 почалися відбої тривог в областях.