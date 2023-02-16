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В 8 областях Украины объявлялась воздушная тревога из-за угрозы обстрела "Искандерами"

"Украинская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 23:51
В 8 областях Украины объявлялась воздушная тревога из-за угрозы обстрела Искандерами
фото РИА Новости

В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела ОТРК "Искандер".

Источник: карта тревог, мониторинговые данные

Детали: По состоянию на 00:41 17 февраля в восьми областях Украины была объявлена воздушная тревога в Сумской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. В Луганской области, как и в оккупированном Крыму, воздушная тревога продолжается постоянно.

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По сообщению мониторинговых данных, существует риск обстрела из ОТРК.

В частности, речь идет об активности вражеских ОТРК "Искандер", которые имеют дальность поражения до 500 км, в восточном направлении.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

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Обновлено: После 01:00 начались отбои тревог в областях.

Темы: воздушная тревога
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