Росія прагне побудувати Берлінську стіну між Україною і Європою – Зеленський на Берлінале

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників і гостей 73-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Багато років Потсдамську площу "перерізала" Берлінська стіна. Формально вона розділяла Західний і Східний Берлін. Вона розділяла вільний світ і тоталітарний. І мова не лише про державні кордони на карті.

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Стіна розділяла різні світогляди, філософії, різні цінності. Сьогодні таку ж стіну в Україні прагне побудувати Росія. Стіну між нами та Європою. Щоб відмежувати Україну від власного вибору і власного майбутнього. Стіною між свободою і рабством. Між правом на життя і ракетними обстрілами. Між розвитком і руїнами, які по собі лишає Росія. Стіною між цивілізацією і тиранією".

"Виникає логічне питання: на якому боці мають бути культура та мистецтво? Чи досі вони поза політикою?"

"Культура і кіно можуть бути поза політикою. Але тільки не тоді, коли це політика агресії. Не тоді, коли це політика масових злочинів, убивств, терору, прагнення знищити інші країни та інші народи. Коли це політика тотальної війни. Тобто – політика нинішньої Росії".