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Россия стремится построить Берлинскую стену между Украиной и Европой – Зеленский на Берлинале

Ольга ГлущенкоПятница, 17 февраля 2023, 00:21
Россия стремится построить Берлинскую стену между Украиной и Европой – Зеленский на Берлинале
Зеленский во время видеообращения, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам и гостям 73-го Берлинского международного кинофестиваля.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Много лет Потсдамскую площадь "перерезала" Берлинская стена. Формально она разделяла Западный и Восточный Берлин. Она разделяла свободный мир и тоталитарный. И речь не только о государственных границах на карте.

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Стена разделяла разные мировоззрения, философии, разные ценности. Сегодня такую же стену в Украине стремится построить Россия. Стену между нами и Европой. Чтобы отграничить Украину от собственного выбора и собственного будущего. Стеной между свободой и рабством. Между правом на жизнь и ракетными обстрелами. Между развитием и руинами, которые после себя оставляет Россия. Стеной между цивилизацией и тиранией".

"Возникает логичный вопрос: на какой стороне должны быть культура и искусство? До сих пор ли они вне политики?"

"Культура и кино могут быть вне политики. Но только не тогда, когда это политика агрессии. Не тогда, когда это политика массовых преступлений, убийств, террора, стремление уничтожить другие страны и другие народы. Когда это политика тотальной войны. То есть - политика нынешней России".

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Темы: ЗеленскийкультуравойнаРосcия
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