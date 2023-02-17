Росіяни били по 7 громадах Сумщини, скинули 6 мін і ВОГ

Протягом минулого дня ворог здійснив обстріли 7 територіальних громад Сумської області.

Джерело: Сумська військова адміністрація

Деталі: Зокрема, під обстрілами опинилися Великописарівська, Есманьська, Хотінська, Новослобідська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська громади.

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Загалом було зафіксовано 69 прильотів та скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою.

По Великописарівській громаді з 9.50 росіяни били з мінометів − 10 прильотів.

По Есманьській громаді зафіксовано 2 мінометні обстріли − всього 11 прильотів.

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По території Хотінської громади ворог бив з артилерії − 9 прильотів.

Новослобідську громаду ворог обстріляв з мінометів, обстріли були о 13.20 − 10 прильотів та о 17.20 − 8 прильотів. У результаті вибухів о 17.20 у с. Бояро-Лежачі пошкоджено 4 житлових будинки та прилеглі господарчі споруди.

Білопільська громада теж зазнала мінометного обстрілу − 7 прильотів.

Краснопільська громада: о 14.05 ворожим БПЛА (квадрокоптерного типу) скинуто 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ).

На Шалигинську громаду росіяни скинули 6 мін.

В ОВА повідомляють, що обійшлося без людських жертв.