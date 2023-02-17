Россияне били по 7 громадам Сумщины, сбросили 6 мин и ВОГ

В течение прошлого дня враг совершил обстрелы 7 территориальных общин Сумской области.

Источник: Сумская военная администрация

Детали: В частности, под обстрелами оказались Великописаревская, Эсманьская, Хотинская, Новослободская, Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская громады.

Всего было зафиксировано 69 прилетов и сброс с БпЛА 1 взрывного устройства.

По Великописаревской громаде с 9.50 россияне били из минометов - 10 прилетов.

По Есманьской громаде зафиксировано 2 минометных обстрела - всего 11 прилетов.

По территории Хотинской громады враг бил из артиллерии - 9 прилетов.

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Новослободскую громаду враг обстрелял из минометов, обстрелы были в 13.20 - 10 прилетов и в 17.20 - 8 прилетов. В результате взрывов в 17.20 в с. Бояро-Лежачи повреждены 4 жилых дома и прилегающие хозяйственные постройки.

Белопольская громада тоже подверглась минометному обстрелу - 7 прилетов.

Краснопольская громада: в 14.05 вражеским БПЛА (квадрокоптерного типа) сброшено 1 взрывное устройство (типа ВОГ).

На Шалыгинскую громаду россияне сбросили 6 мин.

В ОВА сообщают, что обошлось без человеческих жертв.