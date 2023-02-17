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США готові захищати країни Балтії в разі потреби – Пентагон

Ольга Глущенко П'ятниця, 17 лютого 2023, 04:40
ЛЛОЙД ОСТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив про готовність Сполучених Штатів у разі потреби захищати Латвію, Литву й Естонію і збережуть свою військову присутність у регіоні.

Джерело: Остін під час брифінгу в Таллінні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я хочу чітко зазначити сьогодні для естонського народу одну річ: Сполучені Штати продовжать бути непохитно відданими свободі й суверенітету наших балтійських союзників".

Деталі: Остін підкреслив, що США продовжать разом із балтійськими країнами посилювати стримування будь-яких загроз для спільної безпеки в регіоні.

Він нагадав, що президент Байден раніше оголосив про рішення посилити американську військову присутність в країнах Балтії.

У цьому контексті він зауважив, що вже зараз в Естонії розгорнутий додатковий взвод HIMARS, а також мотопіхотна рота, які проводять спільні навчання з національними силами оборони країни, щоби посилити оперативну сумісність та безпеку Естонії й НАТО.

Крім того, Остін висловив очікування, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться в липні цього року, буде досягнуто ще більшого прогресу в плані оборонних ініціатив.

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Теми: СШАБалтія
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