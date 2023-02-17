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США готовы защищать страны Балтии в случае необходимости – Пентагон

Ольга ГлущенкоПятница, 17 февраля 2023, 04:40
ЛЛОЙД ОСТИН, ФОТО GETTY IMAGES

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности Соединенных Штатов в случае необходимости защищать Латвию, Литву и Эстонию и сохранят свое военное присутствие в регионе.

Источник: Остин во время брифинга в Таллинне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я хочу четко отметить сегодня для эстонского народа одну вещь: Соединенные Штаты продолжат быть непоколебимо преданными свободе и суверенитету наших балтийских союзников".

Детали: Остин подчеркнул, что США продолжат вместе с балтийскими странами усиливать сдерживание любых угроз для общей безопасности в регионе.

Он напомнил, что президент Байден ранее объявил о решении усилить американское военное присутствие в странах Балтии.

В этом контексте он отметил, что уже сейчас в Эстонии развернут дополнительный взвод HIMARS, а также мотопехотная рота, которые проводят совместные учения с национальными силами обороны страны, чтобы усилить оперативную совместимость и безопасность Эстонии и НАТО.

Кроме того, Остин выразил ожидания, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле этого года, будет достигнут еще больший прогресс в плане оборонных инициатив.

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Темы: СШАБалтия
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