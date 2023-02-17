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У російському Магадані – масштабна пожежа, згоріла вантажна техніка

П'ятниця, 17 лютого 2023, 04:46
фото: МЧС Магадан

У місті Магадан РФ загорівся склад з відремонтованими вантажними машинами, пожежа охопила майже 600 кв. м, згоріла техніка на 15-20 млн рублів.

Джерело: росЗМІ ТАСС, ГУ МНС Росії в Магаданській області

Деталі: Пожежа сталася на складі з вантажною технікою в Магадані в п'ятницю. Вогонь охопив площу майже 600 кв. м.

За інформацією рятувальників, вогонь ліквідувати складно через велику площу пожежі. Частину техніки евакуйовано.

У місцевих ЗМІ повідомляють, що на складі перебували нещодавно відремонтовані вантажні машини загальною вартістю 15-20 млн рублів. Вони повинні були їхати на Чукотку. Майже все згоріло.

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Теми: Росіяпожежа
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