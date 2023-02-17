В российском Магадане – масштабный пожар, сгорела грузовая техника

В российском Магадане загорелся склад с отремонтированными грузовыми машинами, пожар охватил почти 600 кв. м, сгорела техника на 15-20 млн рублей.

Источник: росСМИ ТАСС, ГУ МЧС России по Магаданской области

Детали: Пожар произошел на складе с грузовой техникой в Магадане в пятницу. Огонь охватил площадь почти 600 кв. м.

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По информации спасателей, огонь ликвидировать сложно из-за большой площади пожара. Часть техники эвакуирована.

В местных СМИ сообщают, что на складе находились недавно отремонтированные грузовые машины общей стоимостью 15-20 млн рублей. Они должны были ехать на Чукотку. Почти все сгорело.