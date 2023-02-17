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Росіяни за 2022 рік відкрили у Грузії понад 100 тисяч банківських рахунків

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 07:40
російський кордон з грузією під час мобілізації, фото тасс

Громадяни Росії з початку повномасштабної війни РФ проти України і до кінця року відкрили у Грузії майже 110 тисяч банківських рахунків.

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", такі дані надав Нацбанк на запит депутата від "Стратегія Агмашенебелі" Паати Манджгаладзе. 

Статистика охоплює період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року. Згідно з нею, за цей час на імена громадян Росії у Грузії відкрили 109 949 рахунків на фізосіб, та ще шість - на юридичних осіб. Ці цифри не обов’язково відображають кількість фізичних осіб, які відкрили собі рахунок, оскільки одна людина може бути власником кількох рахунків у різних банках. 

"Пік" відкриття рахунків росіянами у банках Грузії випав на місяці після оголошення Кремлем "часткової мобілізації" наприкінці вересня, після чого спостерігався масовий виїзд росіян з країни у різних напрямках, зокрема до Грузії. 

Так, у жовтні відкрили 27 784 рахунки, у листопаді – 15 994, у грудні - 10778. Найменше рахунків росіяни реєстрували у серпні – трохи більше 6409. 

Російський Forbes писав, що за 2022 рік російські фрілансери вивели на закордонні рахунки у 6,8 разів більше коштів, ніж за 2021 рік. 

За даними Нацбанку Грузії, майже половина грошових переказів, що надходили в країну протягом року, надійшли з Росії. Обсяги зросли в рази з березня 2022 року і досягли піку у травні, коли суми, порівняно з місяцями перед відкритим нападом РФ на Україну, зросли у більш ніж 10 разів. Після того почалося спадання. Другий "сплеск" грошових переказів почався після оголошення у Росії мобілізації і масового приїзду до Грузії нової хвилі росіян. 

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Нагадаємо, опозиція у Грузії пропонувала скоротити безвіз для росіян до 30 днів замість року, щоб обмежити неконтрольовану міграцію з Росії. Влада Грузії неодноразово заявляла, що не бачить жодних загроз у масовій міграції росіян до країни.

Останнє опитування Національно-демократичного інституту США показало, що побоюються негативного впливу масової міграції росіян до Грузії 69% респондентів. Ще 17% вважають, що це матиме позитивний вплив, 6% заявили, що ніяк не вплине.

При цьому 57% вважають лояльний підхід влади Грузії до в'їзду громадян Росії неприйнятним, 29% - прийнятним, а 13% "не знають".

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Теми: ГрузіяРосія
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