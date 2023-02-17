Граждане РФ за 2022 год открыли в Грузии более 100 тысяч банковских счетов

Граждане России с начала полномасштабной войны РФ против Украины и до конца 2022 года открыли в Грузии почти 110 тысяч банковских счетов.

Как сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", такие данные предоставил Нацбанк на запрос депутата от "Стратегия Агмашенебели" Пааты Манджгаладзе.

Статистика охватывает период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Согласно ей, за это время на имена граждан России в Грузии открыли 109 949 счетов на физлиц, и еще шесть - на юридических лиц. Эти цифры не обязательно отражают количество физических лиц, которые открыли себе счет, поскольку один человек может быть владельцем нескольких счетов в разных банках.

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"Пик" открытия счетов россиянами в банках Грузии выпал на месяцы после объявления Кремлем "частичной мобилизации" в конце сентября, после чего наблюдался массовый выезд россиян из страны в разных направлениях, в частности в Грузию.

Так, в октябре открыли 27 784 счета, в ноябре - 15 994, в декабре - 10778. Меньше всего счетов россияне регистрировали в августе - чуть более 6409.

Российский Forbes писал, что за 2022 год российские фрилансеры вывели на зарубежные счета в 6,8 раз больше средств, чем за 2021 год.

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По данным Нацбанка Грузии, почти половина денежных переводов, поступавших в страну в течение года, поступили из России. Объемы выросли в разы с марта 2022 года и достигли пика в мае, когда суммы, по сравнению с месяцами перед открытым нападением РФ на Украину, выросли в более чем 10 раз. После того началось падение. Второй "всплеск" денежных переводов начался после объявления в России мобилизации и массового приезда в Грузию новой волны россиян.

Напомним, оппозиция в Грузии предлагала сократить безвиз для россиян до 30 дней вместо года, чтобы ограничить неконтролируемую миграцию из России. Власти Грузии неоднократно заявляли, что не видят никаких угроз в массовой миграции россиян в страну.

Власти Грузии неоднократно заявляли, что не видят никаких угроз в массовой миграции россиян в страну.

Последний опрос Национально-демократического института США показал, что опасаются негативного влияния массовой миграции россиян в Грузию 69% респондентов. Еще 17% считают, что это окажет положительное влияние, 6% заявили, что никак не повлияет.

При этом 57% считают лояльный подход властей Грузии к въезду граждан России неприемлемым, 29% - приемлемым, а 13% "не знают".