Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Граждане РФ за 2022 год открыли в Грузии более 100 тысяч банковских счетов

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 07:40
российская граница с Грузией во время мобилизации, фото тасс

Граждане России с начала полномасштабной войны РФ против Украины и до конца 2022 года открыли в Грузии почти 110 тысяч банковских счетов.

Как сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", такие данные предоставил Нацбанк на запрос депутата от "Стратегия Агмашенебели" Пааты Манджгаладзе.

Статистика охватывает период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Согласно ей, за это время на имена граждан России в Грузии открыли 109 949 счетов на физлиц, и еще шесть - на юридических лиц. Эти цифры не обязательно отражают количество физических лиц, которые открыли себе счет, поскольку один человек может быть владельцем нескольких счетов в разных банках.

"Пик" открытия счетов россиянами в банках Грузии выпал на месяцы после объявления Кремлем "частичной мобилизации" в конце сентября, после чего наблюдался массовый выезд россиян из страны в разных направлениях, в частности в Грузию.

Так, в октябре открыли 27 784 счета, в ноябре - 15 994, в декабре - 10778. Меньше всего счетов россияне регистрировали в августе - чуть более 6409.

Российский Forbes писал, что за 2022 год российские фрилансеры вывели на зарубежные счета в 6,8 раз больше средств, чем за 2021 год.

По данным Нацбанка Грузии, почти половина денежных переводов, поступавших в страну в течение года, поступили из России. Объемы выросли в разы с марта 2022 года и достигли пика в мае, когда суммы, по сравнению с месяцами перед открытым нападением РФ на Украину, выросли в более чем 10 раз. После того началось падение. Второй "всплеск" денежных переводов начался после объявления в России мобилизации и массового приезда в Грузию новой волны россиян.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, оппозиция в Грузии предлагала сократить безвиз для россиян до 30 дней вместо года, чтобы ограничить неконтролируемую миграцию из России. Власти Грузии неоднократно заявляли, что не видят никаких угроз в массовой миграции россиян в страну.

Власти Грузии неоднократно заявляли, что не видят никаких угроз в массовой миграции россиян в страну.

Последний опрос Национально-демократического института США показал, что опасаются негативного влияния массовой миграции россиян в Грузию 69% респондентов. Еще 17% считают, что это окажет положительное влияние, 6% заявили, что никак не повлияет.

При этом 57% считают лояльный подход властей Грузии к въезду граждан России неприемлемым, 29% - приемлемым, а 13% "не знают".

Читайте УП В Google News

Темы: ГрузияРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Пригожин не смог заручиться поддержкой Кадырова в противостоянии с Минобороны РФ – ISW

Китай может предоставлять РФ нелетальную военную помощь – СМИ

От боев в Донецкой области зависит многое из того, что мы готовим – Зеленский

В ДТЭК рассказали, будут ли выключать свет в воскресенье в Киеве и трех областях

Новоизбранный президент Чехии уже говорит о победе Украины при трех условиях

Китай обещает представить предложения по урегулированию войны в Украине

Все новости...
Грузия
Венгрия заблокировала решение ЕС по делу Саакашвили – СМИ
Европарламент призвал помиловать Саакашвили и ввести санкции против Иванишвили
Европарламент рассмотрит резолюцию о переводе Саакашвили на лечение за границу
Последние новости
09:17
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по Дружковке, есть разрушения - ОГА
09:10
Финляндия станет членом НАТО без Швеции, если так решит Турция - министр обороны
08:51
карта, обновленоУтро началось с получасовой воздушной тревоги в южных и восточных областях
08:40
Топ-генерал НАТО в Европе поддерживает предоставление Украине F-16 и ATACMS - СМИ
08:28
Оккупанты потеряли еще более полутысячи воинов и 7 танков
08:03
фотоВраг ночью обстрелял Никополь: повреждены жилые дома и предприятие
07:24
В Крыму родственники массово жалуются на нарушение прав мобилизованных – Генштаб
06:55
Страны ЕС ищут возможность совместно закупать снаряды для Украины – СМИ
06:22
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 12 населенных пунктов – сводка
05:18
Пригожин не смог заручиться поддержкой Кадырова в противостоянии с Минобороны РФ – ISW
Все новости...