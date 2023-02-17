Сили оборони за добу знищили ще 800 окупантів
П'ятниця, 17 лютого 2023, 07:54
За минулу добу Сили оборони "відмінусували" 800 російських вояк, 16 ворожих артилерійських систем, 2 танки та іншу військову техніку росіян.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 141260 (+800) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3298 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6520 (+3) од,
- артилерійських систем – 2322 (+16) од,
- РСЗВ – 467 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 241 (+2) од,
- літаків – 298 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного – 2013 (+1),
- крилаті ракети ‒ 871 (+14),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 221 (+2).
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