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Сили оборони за добу знищили ще 800 окупантів

Ольга Глущенко П'ятниця, 17 лютого 2023, 07:54
ілюстративне фото ЗСУ

За минулу добу Сили оборони "відмінусували" 800 російських вояк, 16 ворожих артилерійських систем, 2 танки та іншу військову техніку росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 141260 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3298 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6520 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2322 (+16) од,
  • РСЗВ – 467 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 241 (+2) од,
  • літаків – 298 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного – 2013 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 871 (+14),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 221 (+2).

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Теми: ГенштабРосіявійна
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