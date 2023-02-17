Силы обороны за сутки уничтожили еще 800 оккупантов
Пятница, 17 февраля 2023, 07:54
За минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" 800 российских вояк, 16 вражеских артиллерийских систем, 2 танка и другую военную технику россиян.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 141260 (+800) человек ликвидировано,
- танков - 3298 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6520 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 2322 (+16) ед,
- РСЗО - 467 (+1) ед,
- средства ПВО - 241 (+2) ед,
- самолетов - 298 (+0) ед,
- вертолетов - 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического - 2013 (+1),
- крылатые ракеты - 871 (+14),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5187 (+20) ед,
- специальная техника - 221 (+2).
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