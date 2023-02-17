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США вважають легітимними цілями для ЗСУ військові бази Росії в Криму – Нуланд

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 лютого 2023, 07:15
США вважають легітимними цілями для ЗСУ військові бази Росії в Криму – Нуланд
Вікторія Нуланд. фото Getty Images

США вважають Крим територією України, перетворену Росією на величезну військову базу, і не будуть суперечити рішенням Києва атакувати російські військові об’єкти на півострові.

Джерело: заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Карнегі, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Я не оцінюватиму наперед, де українці вирішать воювати або яке рішення приймуть щодо Криму в короткостроковій, середньостроковій чи довгостроковій перспективах, але ми визнаємо Крим – це Україна".

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Деталі: Нуланд нагадала, що російська окупаційна влада, як тільки захопила Крим, одразу вдалася до масових порушень прав людини, переслідування кримських татар та інших, хто не погоджувався з окупацією. Крім того, РФ перетворила півострів на велику військову базу, яка була використана для масштабного наступу на решту територію України.

Тож, за її словами, військові бази Росії в Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ.

При цьому, Нуланд зауважила, що Україна не доб’ється безпеки, якщо Крим як мінімум, не буде демілітаризованим.

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Крім того, заступниця держсекретаря повідомила, що в Вашингтоні розглядають можливості для поставок в Україну не лише зброї, необхідної зараз на полі бою для перемоги, але й для подальшого стримування РФ після завершення війни.

У цьому зв’язку вона зауважила, що Україні для цього потрібна й стійка ППО. Крім того, українцям "знадобиться набагато міцніша оборона кордонів, кращі радари та системи раннього попередження, щоби бути впевненими, що РФ не зможе вторгнутися знову".

Теми: СШАвійнаКрим
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