США считают легитимными целями для ВСУ военные базы России в Крыму – Нуланд

США считают Крым территорией Украины, превращенную Россией в огромную военную базу, и не будут противоречить решению Киева атаковать российские военные объекты на полуострове.

Источник: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом Карнеги, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Я не буду оценивать заранее, где украинцы решат воевать или какое решение примут по Крыму в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективах, но мы признаем Крым - это Украина".

Детали: Нуланд напомнила, что российская оккупационная власть, как только захватила Крым, сразу прибегла к массовым нарушениям прав человека, преследованию крымских татар и других, кто не соглашался с оккупацией. Кроме того, РФ превратила полуостров в крупнейшую военную базу, которая была использована для масштабного наступления на остальную территорию Украины.

Поэтому, по ее словам, военные базы России в Крыму следует считать легитимными целями для ВСУ.

При этом, Нуланд отметила, что Украина не добьется безопасности, если Крым как минимум, не будет демилитаризованным.

Кроме того, заместитель госсекретаря сообщила, что в Вашингтоне рассматривают возможности для поставок в Украину не только оружия, необходимого сейчас на поле боя для победы, но и для дальнейшего сдерживания РФ после завершения войны.

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В этой связи она отметила, что Украине для этого нужна и устойчивая ПВО. Кроме того, украинцам "понадобится гораздо более прочная оборона границ, лучшие радары и системы раннего предупреждения, чтобы быть уверенными, что РФ не сможет вторгнуться снова".