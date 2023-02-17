США считают легитимными целями для ВСУ военные базы России в Крыму – Нуланд

США считают Крым территорией Украины, превращенную Россией в огромную военную базу, и не будут противоречить решению Киева атаковать российские военные объекты на полуострове.

Источник: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом Карнеги, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Я не буду оценивать заранее, где украинцы решат воевать или какое решение примут по Крыму в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективах, но мы признаем Крым - это Украина".

Реклама:

Детали: Нуланд напомнила, что российская оккупационная власть, как только захватила Крым, сразу прибегла к массовым нарушениям прав человека, преследованию крымских татар и других, кто не соглашался с оккупацией. Кроме того, РФ превратила полуостров в крупнейшую военную базу, которая была использована для масштабного наступления на остальную территорию Украины.

Поэтому, по ее словам, военные базы России в Крыму следует считать легитимными целями для ВСУ.

При этом, Нуланд отметила, что Украина не добьется безопасности, если Крым как минимум, не будет демилитаризованным.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, заместитель госсекретаря сообщила, что в Вашингтоне рассматривают возможности для поставок в Украину не только оружия, необходимого сейчас на поле боя для победы, но и для дальнейшего сдерживания РФ после завершения войны.

В этой связи она отметила, что Украине для этого нужна и устойчивая ПВО. Кроме того, украинцам "понадобится гораздо более прочная оборона границ, лучшие радары и системы раннего предупреждения, чтобы быть уверенными, что РФ не сможет вторгнуться снова".