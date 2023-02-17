Зеленський відкриє цьогорічну безпекову конференцію у Мюнхені

Виступ президента України Володимира Зеленського має стати першим заходом у рамках Мюнхенської безпекової конференції.

Цей намір підтвердили організатори конференції, а також офіс президента, повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

Півгодинна панель за участі президента України, що приєднається до події за відеозв’язком, має відбутися відразу після вітального слова голови Мюнхенської безпекової конференції Крістофа Гойсгена.

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У програму конференції подію внесли під назвою "Давид-на-Дніпрі: українська битва за свободу", використавши алюзію на біблійну легенду про Давида, який переміг сильнішого за нього Голіафа. Деталі щодо учасників панелі в публічній програмі наразі не розкриваються, хоча в Мюнхені кажуть про виступ президента.

Речник глави української держави Сергій Никифоров підтвердив "Європейській правді", що виступ президента на відкритті конференції справді запланований.

Мюнхенська безпекова конференція цього року буде значною мірою присвячена Україні, її перемозі у війні з РФ, а також питанню майбутнього світопорядку.

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Стежити за подіями наступних трьох днів у Мюнхені ви зможете на сайті "Європейської правди".

Як повідомлялося, раніше глава Мюнхенської конференції виступив за депутінізацію Росії. Також він публічно висловлюється проти обмежень у допомозі Україні.