Зеленский откроет нынешнюю конференцию по безопасности в Мюнхене в этом году

Выступление президента Украины Владимира Зеленского должно стать первым мероприятием в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Это намерение подтвердили организаторы конференции, а также Офис президента, сообщает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".

Получасовая панель с участием президента Украины, который присоединится к событию по видеосвязи, должна состояться сразу после приветственного слова председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена.

В программу конференции событие внесли под названием "Давид-на-Днепре: украинская битва за свободу", использовав аллюзию на библейскую легенду о Давиде, который победил сильнее него Голиафа. Детали по поводу участников панели в публичной программе пока не раскрываются, хотя в Мюнхене говорят о выступлении президента.

Пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров подтвердил "Европейской правде", что выступление президента на открытии конференции действительно запланировано.

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году будет в значительной степени посвящена Украине, ее победе в войне с РФ, а также вопросу будущего миропорядка.

Следить за событиями следующих трех дней в Мюнхене вы сможете на сайте "Европейской правды".

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, ранее глава Мюнхенской конференции выступил за депутинизацию России. Также он публично высказывается против ограничений в помощи Украине.