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Дуда планує переконувати Байдена збільшити кількість військ і техніки в Польщі

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 09:55

Президент Польщі Анджей Дуда має намір підняти тему збільшення американської військової присутності під час візиту президента США до Варшави в переговорах тет-а-тет і на зустрічах між двома делегаціями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.

"У нас вже є бази сьогодні, і у нас вже є обладнання, але я думаю, що його має бути більше. Я також буду переконувати президента Джо Байдена зробити це", - сказав Дуда.

Він відповів ствердно на питання, чи збирається він також переконувати у цьому лідерів Франції та Німеччини на Мюнхенській конференції з безпеки.

Президент Польщі висловив переконання, що промова Джо Байдена у Варшаві "безумовно, матиме глобальний вимір" і буде важливою "для розбудови нашої системи безпеки".

Анджей Дуда підкреслив, що візит американського лідера має "потужне політичне значення". "Перш за все, я дивлюся на конкретні, політичні і неполітичні аспекти цього візиту і саміту Бухарестської дев'ятки в Польщі. Це зміцнення нашої безпеки. Це ще одна промова президента Джо Байдена на тему безпеки після тієї, яку він вже виголосив у дворі Королівського замку рік тому. Тепер буде ще одна промова, очевидно, спрямована на весь світ", - сказав президент.

Він додав, що під час цього візиту очікує "багато конкретики". "Я не хочу і не можу говорити про них занадто багато, але я очікую багато конкретики. Можливо, це буде така конкретика, про яку ми не зможемо говорити публічно. Такий візит завжди переходить у конкретику", - зазначив він.

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На запитання, чи ймовірна під час візиту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, президент Польщі відповів, що такі питання не анонсувалися.

"Це питання, пов'язані з безпекою президента Джо Байдена, це питання, пов'язані з безпекою президента Володимира Зеленського, це питання, пов'язані з нашою безпекою як господарів усіх зустрічей, які відбуватимуться в цей час і навколо цієї символічної дати - першої річниці російського вторгнення в Україну", - сказав Анджей Дуда.

Нагадаємо, посол США у Польщі розкрив нові деталі з приводу майбутнього візиту президента США Джо Байдена в країну, запланованого під річницю повномасштабного нападу Росії на Україну.

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Теми: ПольщаСШАдопомога Українівійна
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