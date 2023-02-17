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Дуда планирует убеждать Байдена увеличить количество войск и техники в Польше

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 09:55

Президент Польши Анджей Дуда намерен поднять тему увеличения американского военного присутствия во время визита президента США в Варшаву в переговорах тет-а-тет и на встречах между двумя делегациями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

"У нас уже есть базы сегодня, и у нас уже есть оборудование, но я думаю, что его должно быть больше. Я также буду убеждать президента Джо Байдена сделать это", - сказал Дуда.

Он ответил утвердительно на вопрос, собирается ли он также убеждать в этом лидеров Франции и Германии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Анджей Дуда подчеркнул, что визит американского лидера имеет "мощное политическое значение".

"Прежде всего, я смотрю на конкретные, политические и неполитические аспекты этого визита и саммита Бухарестской девятки в Польше. Это укрепление нашей безопасности. Это еще одна речь президента Джо Байдена на тему безопасности после той, которую он уже произнес во дворе Королевского замка год назад. Теперь будет еще одна речь, очевидно, направленная на весь мир", - сказал президент.

Он добавил, что во время этого визита ожидает "много конкретики". "Я не хочу и не могу говорить о них слишком много, но я ожидаю много конкретики. Возможно, это будет такая конкретика, о которой мы не сможем говорить публично. Такой визит всегда переходит в конкретику", - отметил он.

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На вопрос, вероятна ли во время визита встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент Польши ответил, что такие вопросы не анонсировались.

"Это вопросы, связанные с безопасностью президента Джо Байдена, это вопросы, связанные с безопасностью президента Владимира Зеленского, это вопросы, связанные с нашей безопасностью как хозяев всех встреч, которые будут проходить в это время и вокруг этой символической даты - первой годовщины российского вторжения в Украину", - сказал Анджей Дуда.

Напомним, посол США в Польше раскрыл новые детали по поводу предстоящего визита президента США Джо Байдена в страну, запланированного под годовщину полномасштабного нападения России на Украину.

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Темы: ПольшаСШАпомощь Украиневойна
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