Українські бійці показали "нічне сафарі" на російських загарбників

Міністерство оборони України поширило відео 36 окремої бригади морської піхоти ім контр-адмірала Михайла Білинського, на якому зафіксовано вогонь по ворожих позиціях.

Джерело: Міноборони України

Дослівно: "Нічне "сафарі" на окупантів від 503 окремого батальйона морської піхоти та 36 окремої бригади морської піхоти ім контр-адмірала Михайла Білинського".

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Деталі: На відео з повітря видно, як снаряди падають на позиції військових РФ.