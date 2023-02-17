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Українські бійці показали "нічне сафарі" на російських загарбників

"Українська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 10:29
Нічне "полювання" на ворога, скриншот

Міністерство оборони України поширило відео 36 окремої бригади морської піхоти ім контр-адмірала Михайла Білинського, на якому зафіксовано вогонь по ворожих позиціях.

Джерело: Міноборони України

Дослівно: "Нічне "сафарі" на окупантів від 503 окремого батальйона морської піхоти та 36 окремої бригади морської піхоти ім контр-адмірала Михайла Білинського".

Деталі: На відео з повітря видно, як снаряди падають на позиції військових РФ.

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Теми: війнаЗбройні силиМіноборони
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