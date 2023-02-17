Украинские бойцы показали "ночное сафари" на российских захватчиков

Министерство обороны Украины распространило видео 36 отдельной бригады морской пехоты им контр-адмирала Михаила Белинского, на котором зафиксирован огонь по вражеским позициям.

Источник: Минобороны Украины

Дословно: "Ночное "сафари" на оккупантов от 503 отдельного батальона морской пехоты и 36 отдельной бригады морской пехоты им контр-адмирала Михаила Белинского".

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Детали: На видео с воздуха видно, как снаряды падают на позиции военных РФ.