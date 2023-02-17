Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские бойцы показали "ночное сафари" на российских захватчиков

"Украинская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 09:29
Украинские бойцы показали ночное сафари на российских захватчиков
Ночная "охота" на врага, скриншот

Министерство обороны Украины распространило видео 36 отдельной бригады морской пехоты им контр-адмирала Михаила Белинского, на котором зафиксирован огонь по вражеским позициям.

Источник: Минобороны Украины

Дословно: "Ночное "сафари" на оккупантов от 503 отдельного батальона морской пехоты и 36 отдельной бригады морской пехоты им контр-адмирала Михаила Белинского".

Реклама:

Детали: На видео с воздуха видно, как снаряды падают на позиции военных РФ.

Темы: войнаВооруженные силыМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
война
На Таврическом направлении защитники уничтожили еще более полусотни захватчиков – Тарнавский
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Последние новости
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
Все новости...
Реклама: