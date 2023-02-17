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Очільник армії Норвегії не вірить у перемогу України військовим шляхом

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 10:06

Очільник збройних сил Норвегії, генерал Ейрік Крістофферсен не вірить у перемогу України у війні військовим шляхом. 

Як повідомляє VG, пише "Європейська правда", про це він розповів у коментарі норвезьким ЗМІ. 

Крістофферсен вважає нереалістичними оцінки, що Україна може досягти військової перемоги над РФ. 

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"Думаю, для цього конфлікту немає військового рішення. Сторонам потрібен був би дуже довгий час для остаточної перемоги одне над одним, і зі страшною ціною для своїх народів", - пояснює він. 

Водночас підполковник Палле Ідстебьо, який очолює відділ сухопутних сил у Норвезькій військовій академії, вважає, що сподівання на військову перемогу України у війні не є нереалістичними.

"Україна може покладатися на усю економіку Заходу, тоді як Росії доведеться обходитися із дуже обмеженою підтримкою Північної Кореї та Ірану, а також технологічною підтримкою Китаю", - зазначає він. 

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Також Ідстебьо вважає, що у нинішніх обставинах для української влади політично неприйнятно задумуватися про переговори з Росією та якісь територіальні поступки. "Це буде війна на те, хто зможе протриматись довше, і у гіршому разі це триватиме декілька років", - зазначив він. 

Раніше неофіційно повідомлялося, що Пентагон не вірить у шанси України повернути Крим найближчим часом.

Дивіться також інтерв'ю з генералом Беном Ходжесом про наступ РФ і сценарії війни.

Теми: війнаУкраїнаНорвегія
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