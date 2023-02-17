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Очільник армії Норвегії не вірить у перемогу України військовим шляхом

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 11:06

Очільник збройних сил Норвегії, генерал Ейрік Крістофферсен не вірить у перемогу України у війні військовим шляхом. 

Як повідомляє VG, пише "Європейська правда", про це він розповів у коментарі норвезьким ЗМІ. 

Крістофферсен вважає нереалістичними оцінки, що Україна може досягти військової перемоги над РФ. 

"Думаю, для цього конфлікту немає військового рішення. Сторонам потрібен був би дуже довгий час для остаточної перемоги одне над одним, і зі страшною ціною для своїх народів", - пояснює він. 

Водночас підполковник Палле Ідстебьо, який очолює відділ сухопутних сил у Норвезькій військовій академії, вважає, що сподівання на військову перемогу України у війні не є нереалістичними.

"Україна може покладатися на усю економіку Заходу, тоді як Росії доведеться обходитися із дуже обмеженою підтримкою Північної Кореї та Ірану, а також технологічною підтримкою Китаю", - зазначає він. 

Також Ідстебьо вважає, що у нинішніх обставинах для української влади політично неприйнятно задумуватися про переговори з Росією та якісь територіальні поступки. "Це буде війна на те, хто зможе протриматись довше, і у гіршому разі це триватиме декілька років", - зазначив він. 

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Раніше неофіційно повідомлялося, що Пентагон не вірить у шанси України повернути Крим найближчим часом.

Дивіться також інтерв'ю з генералом Беном Ходжесом про наступ РФ і сценарії війни.

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Теми: війнаУкраїнаНорвегія
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