Очільник армії Норвегії не вірить у перемогу України військовим шляхом

Очільник збройних сил Норвегії, генерал Ейрік Крістофферсен не вірить у перемогу України у війні військовим шляхом.

Як повідомляє VG, пише "Європейська правда", про це він розповів у коментарі норвезьким ЗМІ.

Крістофферсен вважає нереалістичними оцінки, що Україна може досягти військової перемоги над РФ.

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"Думаю, для цього конфлікту немає військового рішення. Сторонам потрібен був би дуже довгий час для остаточної перемоги одне над одним, і зі страшною ціною для своїх народів", - пояснює він.

Водночас підполковник Палле Ідстебьо, який очолює відділ сухопутних сил у Норвезькій військовій академії, вважає, що сподівання на військову перемогу України у війні не є нереалістичними.

"Україна може покладатися на усю економіку Заходу, тоді як Росії доведеться обходитися із дуже обмеженою підтримкою Північної Кореї та Ірану, а також технологічною підтримкою Китаю", - зазначає він.

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Також Ідстебьо вважає, що у нинішніх обставинах для української влади політично неприйнятно задумуватися про переговори з Росією та якісь територіальні поступки. "Це буде війна на те, хто зможе протриматись довше, і у гіршому разі це триватиме декілька років", - зазначив він.

Раніше неофіційно повідомлялося, що Пентагон не вірить у шанси України повернути Крим найближчим часом.

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