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Глава армии Норвегии не верит в победу Украины военным путем

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 10:06

Глава вооруженных сил Норвегии, генерал Эйрик Кристофферсен не верит в победу Украины в войне военным путем.

Как сообщает VG, пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в комментарии норвежским СМИ.

Кристофферсен считает нереалистичными оценки, что Украина может достичь военной победы над РФ.

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"Думаю, у этого конфликта нет военного решения. Сторонам нужно было бы очень долгое время для окончательной победы друг над другом, и со страшной ценой для своих народов", - объясняет он.

В то же время подполковник Палле Идстебьо, возглавляющий отдел сухопутных сил в Норвежской военной академии, считает, что надежды на военную победу Украины в войне не являются нереалистичными.

"Украина может полагаться на всю экономику Запада, тогда как России придется обходиться с очень ограниченной поддержкой Северной Кореи и Ирана, а также технологической поддержкой Китая", - отмечает он.

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Также Идстебьо считает, что в нынешних обстоятельствах для украинской власти политически неприемлемо задумываться о переговорах с Россией и каких-то территориальных уступках. "Это будет война на то, кто сможет продержаться дольше, и в худшем случае это продлится несколько лет", - отметил он.

Ранее неофициально сообщалось, что Пентагон не верит в шансы Украины вернуть Крым в ближайшее время.

Смотрите также интервью с генералом Беном Ходжесом о наступлении РФ и сценарии войны.

Темы: войнаУкраинаНорвегия
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