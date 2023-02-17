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Росіяни гатили по 9 областях: за добу 9 загиблих і 24 поранених цивільних

Ірина БалачукП'ятниця, 17 лютого 2023, 11:31
Наслідки російських ударів по Куп'янську на Харківщині. Фото ОГП

Окупанти обстрілювали 9 областей України з різних видів озброєння, а також скидали ракети з парашутами, у результаті чого щонайменше 9 цивільних загинули та ще щонайменше 24 дістали поранення за добу 16 лютого.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 17 лютого

Деталі: Харківщина: Росіяни вночі випустили близько 5 ракет з ЗРК С-300 м. Харкову – постраждала будівля одного з заводів, залізнична колія та лінії електромереж. По місту Вовчанськ ворог застосовував і бойову авіацію, і артилерію, у результаті чого 6 людей отримали поранення, один чоловік загинув, пошкоджена будівля одного з підприємств та 8 приватних будинків. У смт. Великий Бурлук через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Донеччина: протягом ночі тривали постійні артилерійські обстріли населених пунктів Мар'їнської громади, по Святогірській громаді окупанти спускали ракети парашутами. Вночі росіяни завдали ракетного удару по Лиману – пошкоджені два будинки. Напружена ситуація практично вздовж всієї лінії фронту. У Бахмутській ВА в результаті ворожих обстрілів пошкоджені та зруйнувані 10 багатоповерхівок, 3 приватних будинки, будівлі Бахмутської міської ради. Станом на ранок відомо, що під час обстрілів загинуло 5 та поранено 9 мешканців Бахмута.

Важкою залишається обстановка в районі Соледара. Загалом на Донеччині за добу: 5 загиблих, 10 поранених.

Херсонщина: через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя – в їх оселю влучив ворожий снаряд. В результаті ворожого обстрілу міста Херсон просто посеред вулиці загинула 70-річна жінка. Загалом за добу на Херсонщині внаслідок російської агресії загинули 3 мирні жителі, 7 людей дістали поранення.  

Також росіяни обстрілювали Луганщину, Миколаївщину, Чернігівщину, Сумщину,  Дніпропетровську та Запорізьку області. У цих регіонах, за попередніми даними, без жертв.

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Теми: Росіявійнажертви
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