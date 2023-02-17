Россияне били по 9 областям: за сутки 9 погибших и 24 раненых гражданских

Оккупанты обстреливали 9 областей Украины из различных видов вооружения, а также сбрасывали ракеты с парашютами, в результате чего по меньшей мере 9 гражданских погибли и еще по меньшей мере 24 получили ранения за сутки 16 февраля.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на утро 17 февраля

Детали: Харьковская область: Россияне ночью выпустили около 5 ракет из ЗРК С-300 по г. Харькову – пострадало здание одного из заводов, железнодорожные пути и линии электропередач. По городу Волчанск враг применял и боевую авиацию, и артиллерию, в результате чего 6 человек получили ранения, один человек погиб, повреждено здание одного из предприятий и 8 частных домов. В пгт. Великий Бурлук из-за обстрелов 44-летняя женщина получила ранения, госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Донецкая область: в течение ночи продолжались постоянные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьинской общины, по Святогорской общине оккупанты спускали ракеты парашютами. Ночью россияне нанесли ракетный удар по Лиману – повреждены два дома. Напряженная ситуация практически вдоль всей линии фронта. В Бахмутской ВА в результате вражеских обстрелов повреждены и разрушены 10 многоэтажек, 3 частных дома, здание Бахмутского городского совета. По состоянию на утро известно, что во время обстрелов погибли 5 и ранены 9 жителей Бахмута.

Тяжелой остается обстановка в районе Соледара. Всего в Донецкой области за сутки: 5 погибших, 10 раненых.

Херсонщина: из-за российского обстрела села Змиевка Бериславского района погибли супруги – в их дом попал вражеский снаряд. В результате вражеского обстрела города Херсон прямо посреди улицы погибла 70-летняя женщина. Всего за сутки на Херсонщине в результате российской агрессии погибли 3 мирных жителя, 7 человек получили ранения.

Также россияне обстреливали Луганскую, Николаевскую, Черниговскую, Сумскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. В этих регионах, по предварительным данным, без жертв.