Кулеба уточнив, на винищувачі яких країн розраховує Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уточнив запит на постачання західних винищувачів.

Про це міністр заявив в інтерв'ю газетам медіагрупа Funke та французькій партнерській газеті Ouest-France незадовго до початку Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

"Ми були б особливо зацікавлені у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини", - заявив Кулеба.

"Ці країни мають найвищі виробничі потужності і найбільші авіапарки", – зазначив він.

Ці машини можуть бути використані для збиття ворожих ракет і є важливими для контрнаступу.

Цьогорічна конференція з безпеки, на якій також очікується участь Кулеби, розпочинається в Мюнхені в п’ятницю.

Нагадаємо, посол в Берліні Олексій Макеєв заявив, що Україна веде переговори про винищувачі, але не з Німеччиною.