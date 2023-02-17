Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба уточнив, на винищувачі яких країн розраховує Україна

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 11:35

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уточнив запит на постачання західних винищувачів.

Про це міністр заявив в інтерв'ю газетам медіагрупа Funke та французькій партнерській газеті Ouest-France незадовго до початку Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

"Ми були б особливо зацікавлені у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини", - заявив Кулеба.

"Ці країни мають найвищі виробничі потужності і найбільші авіапарки", – зазначив він.

Ці машини можуть бути використані для збиття ворожих ракет і є важливими для контрнаступу.

Цьогорічна конференція з безпеки, на якій також очікується участь Кулеби, розпочинається в Мюнхені в п’ятницю.

Нагадаємо, посол в Берліні Олексій Макеєв заявив, що Україна веде переговори про винищувачі, але не з Німеччиною.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: винищувачіКулеба ДмитроУкраїнаЗахід
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоУ Бердянську палає база відпочинку, де був шпиталь росіян – міськрада

Нова добровільна мобілізація в Україні "дає хороші результати" – ЗМІ

Пригожин не зміг заручитися підтримкою Кадирова у протистоянні з Міноборони РФ – ISW

Китай може надавати РФ нелетальну військову допомогу – ЗМІ

Від боїв на Донеччині залежить багато з того, що ми готуємо на найближчий час – Зеленський

У ДТЕК розповіли, чи вимикатимуть світло у неділю в Києві й трьох областях

Усі новини...
винищувачі
В ОП впевнені, що Україна все ж отримає винищувачі
Британська розвідка: У РФ ще багато військових літаків, але масштабна повітряна кампанія малоймовірна
Прем’єр Швеції не виключив надання Україні винищувачів Gripen, але хоче коаліції
Останні новини
13:31
У Німеччині знайшли роботу майже 90 тисяч українців
13:10
Росіяни вранці вбили родину на Херсонщині, ще 8 поранених – ОВА
13:00
Споживання алкоголю може пришвидшити розвиток Альцгеймера – дослідження
12:53
Прем’єрка Італії буде в Києві у вівторок, оголосить про нову зброю – ЗМІ
12:33
Україна отримує багато оплесків, але недостатньо боєприпасів – Боррель
12:17
відеоУ Бердянську палає база відпочинку, де був шпиталь росіян – міськрада
12:06
В енергосистемі дефіцит відсутній і не прогнозується – "Укренерго"
11:50
Орбан: Угорщина буде й далі торгувати з Росією, а Європа сповзає у "війну двох слов’янських країн"
11:31
Лідери Азербайджану та Вірменії провели переговори уперше за чотири місяці
11:16
У Чорному морі – 10 російських кораблів, з них два з "Калібрами"
Усі новини...