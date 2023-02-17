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Кулеба уточнил, на истребители каких стран рассчитывает Украина

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 10:35

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил запрос на поставку западных истребителей.

Об этом министр заявил в интервью газетам медиагруппа Funke и французской партнерской газете Ouest-France незадолго до начала Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

"Мы были бы особенно заинтересованы в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии", - заявил Кулеба.

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"Эти страны имеют самые высокие производственные мощности и самые большие авиапарки", - отметил он.

Эти машины могут быть использованы для сбивания вражеских ракет и важны для контрнаступления.

Конференция по безопасности, на которой также ожидается участие Кулебы, начинается в Мюнхене в пятницу.

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Напомним, посол в Берлине Алексей Макеев заявил, что Украина ведет переговоры об истребителях, но не с Германией.

Темы: истребителиКулеба ДмитрийУкраинаЗапад
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